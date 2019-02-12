Превратила жизнь Гарри в мыльную оперу: британцы ополчились на Меган Маркл

Коллаж РБК-Украина

Жители Британии считают, что Меган загнала мужа в депрессию

Супруга принца Гарри, Меган Маркл подверглась критике британцев после того, как издание The Sun опубликовало фотографии герцога Сассекского на матче регби на стадионе "Твикенхем". В социальной сети Facebook под публикацией разгорелась настоящая битва.

Принц Гарри был замечен на стадионе в компании с бывшим капитаном сборной Англии Биллом Бомоном и президентом федерации регби. Известно, что матч состоялся на следующий день после того, как отец Меган Маркл опубликовал письмо, которое ему написала дочь.

Пользователи отметили, что на фотографиях принц Гарри выглядит грустным и даже подавленным, а особо проницательные считают, что герцог находится в депрессии.

По мнению британцев, скандалы вокруг Меган Маркл превращают жизнь королевского семейства в мыльный сериал.

"Она делает Гарри таким несчастным. Гарри стал совсем другим с тех пор, как женился на ней", "Он на фото с ней не улыбается. Все его друзья утверждают, что он не улыбается из-за Меган", "Она превращает жизнь королевской семьи в мыльную оперу", "Не вижу будущего у этого брака", - написали пользователи.

Они отметили, что возможно свадьба состоялась слишком рано и если бы Меган и Гарри не поторопились бы, то вся правда о ее семье вышла бы на свет намного раньше и это избавило бы принца от страданий.

"Она же актриса, она играет", "У нее очень много проблем с ее семьей. Гарри все время выглядит грустным. Он так был счастлив до всего этого. Может, если бы они встречались дольше до свадьбы, то вся правда о ее мерзкой семье вылезла бы на свет раньше", - добавили британцы.

Скриншот комментариев (facebook.com/thesun)

Напомним, ранее мы писали о том, что отец Меган Маркл обнародовал скандальное письмо, в котором дочь попросила его перестать его мучить.

А также рассказывали о том, что подруги Меган Маркл начали переживать за ее беременность и здоровье будущего малыша.

Видео: РБК-Украина