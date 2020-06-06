Троицкая суббота: как правильно провести этот день

Троицкая родительская суббота в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Троицкая родительская суббота - день подготовки перед Великой Троицей

Троицкая родительская суббота в Украине в 2020 году празднуется 6 июня перед началом Апостольского поста. Вторая в году родительская суббота отмечается за две недели перед Великим постом. Каковы традиции, особенности праздника, что нельзя делать и что нужно обязательно выполнить до наступления Троицы – читайте в нашей статье.

В 2020 году Родительская суббота выпадает на 6 июня. В этот день принято поминать близких умерших и всех усопших. История праздника связана с историей из Нового Завета Библии: в 50-й день после воскрешения Христа на его учеников сошел Святой Дух, завершив тем самым создание церкви, призванной помочь спасению человека. Но поскольку спасение было обещано Христом не только живым, но и мертвым (поэтому церковь называет их не "умершими", а "усопшими", то есть способными проснуться), накануне праздника Троицы стали молиться за тех, кто оставил этот мир.

Хотя этот день и носит название "родительской" субботы, но вспоминать в молитвах стоит всех усопших православных. В Троицкую родительскую субботу важнее прийти не на кладбище, а в храм, или помолиться дома.

Что можно делать в этот день

Службы, связанные с Троицкой субботой, начинаются вечером в пятницу с великой панихиды, а в субботу утром служат заупокойную Божественную литургию, в ходе которой поминают усопших православных.

Верующие во время этой панихиды как бы ходатайствуют за усопших и могут подавать записки об упокоении с именами усопших близких и вообще всех, чья посмертная судьба небезразлична молящемуся.

Еще одна традиция Троицкой родительской субботы – приношение в храм постных продуктов на общий стол, за которым после службы прихожане будут поминать усопших. Самое важное в Троицкую субботу – это молитва обо всех усопших православных.

Запреты Троицкой родительской субботы

Священники рекомендуют, посещая кладбище в этот день, не креститься на фотографии, монументы или памятники, если только на них не изображены православные кресты. Также не нужно оставлять на могиле рюмку с водкой, хлеб и любое угощение, употреблять возле могил алкоголь. Поминальную трапезу по своим умершим родным и близким лучше организовать дома, после посещения кладбища.

В этот день также запрещено любое гневное слово против близких.

Также в 2020 году ряд запретов связан непосредственно с эпидемиологической ситуацией в стране, поэтому и священники, и представители власти рекомендуют соблюдать социальную дистанцию, носить средства индивидуальной защиты и своевременно обращаться к врачам при первых признаках недомогания.

Читайте в нашей статье, что еще запрещено делать в Троицкую родительскую субботу.

Напомним, что ранее мы публиковали календарь православных праздников на июнь 2020.

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Автор: Киселева Анна