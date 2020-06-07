На Троицу в Киеве над Лаврой появился солнечный "нимб": захватывающее зрелище

Сегодня, 7 июня, в Украине отмечают праздник Святой Троицы. При этом во время службы в Киево-Печерской лавре веряне обратили внимание на солнечное гало, которое церковнослужители назвали "нимбом вокруг солнца".

Представители церкви отметили, что гало было замечено во время проповеди предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. Об этом сообщает центр информации Украинской Православной церкви на своей странице в Facebook.

Скриншот с видео

Когда митрополит говорил о солнце, то режиссер поднял камеру вверх и в это время в объектив попало большое солнечное гало. Его можно увидеть на видео на 28 мин 14 сек первой части трансляции Божественной литургии.

Божественная литургия (видео: facebook.com/church.information.center)

В пресс-службе УПЦ также заявили, что подобное свечение вокруг солнца веряне также наблюдали и в Свято-Троицком Ионинском монастыре Киева.

Стоит отметить, что солнечное гало редкое явление. Оно появляется на небе при сочетании нескольких факторов. Чаще всего его можно заметить в морозную погоду, когда на улице повышенная влажность. В воздухе находится большое количество ледяных кристаллов. Солнечный свет когда проходит сквозь них, то образует дугу вокруг Солнца.

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