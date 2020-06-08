Тройное убийство в Фастове: жуткой трагедии можно было избежать

В Фастове произошло жуткое тройное убийство. 28-летний местный житель напал с ножом на свою 31-летнюю сестру, двух квартирантов и родную мать. Три человека погибли, а пожилая женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как сообщили на сайте полиции, подозреваемого задержали на месте преступления и взяли под стражу. Ему объявили подозрение в совершении умышленного убийства. Санкции ч.2 ст. 115 предусматривают суровое наказание, вплоть до пожизненного заключения.

В Telegram-канале PavlovskyNews рассказали, что трагедии в Фастове 7 июня можно было бы избежать, если бы родные 28-летнего парня вовремя позаботились о надлежащем лечении.

Сообщается, что мать подозреваемого, которой чудом удалось выжить, утверждает, что ее сына не взяли на лечение в Глеваху, так как нечем было заплатить.

"Наш журналист связался с гендиректором Киевского областного психиатрически-наркологического медобъединения Геннадием Зильберблатом, и он утверждает, что НСЗУ отплачивает лечение абсолютно всем пациентам. Зильберблат считает, что родные мужчины из Фастова просто не приехали по направлению из больницы и это стоило жизни троим людям", - говорится в сообщении.

Кроме того, Геннадий Зильберблат объяснил, что если больной не хочет лечиться, то принудительно его могут забрать только после решения суда, согласно которому он должен пройти медицинское обследование и на это обычно нужно 1-2 дня.

Адвокаты считают, что подозреваемого могут признать психически неуравновешенным и в таком случае он вместо пожизненного заключения будет направлен на лечение. Его могут отпустить на свободу уже через несколько лет, после нескольких курсов психотерапии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Фастове мужчина набросился с ножом на троих человек.

А также рассказывали о том, что появились новые данные о владелице нелегального детсада в Запорожье, которая подозревается в убийстве ребенка.