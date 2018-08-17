"Це перемога": в Запорожской области отремонтировали часть трассы национального значения

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В сети создался настоящий ажиотаж по поводу этой новости

В Запорожской области на данный момент происходит ремонт дороги национального значения Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье. До 16 августа было отремонтировано почти 17 километров трассы. Об этом сообщает Vgorode.

С 20 августа планируется начать благоустройство участка: укрепить обочины, установить знаки и прочее.

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook видеозапись, на которой продемонстрирована новая дорога.

"Днепр и Запорожье соединила новая качественная автодорога Н-08. Отныне передвигаться между городами стало намного комфортнее и быстрее - водители уже успели оценить качество нового автопути", - написал он в описании к ролику.

Автодорога Н-08 Дніпро-Запоріжжя Дніпро та Запоріжжя з’єднала нова якісна автодорога Н-08. Відтепер пересуватися між містами стало набагато комфортніше та швидше – водії вже встигли оцінити якість нового автошляху. #Децентралізація Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 16 серпня 2018 р.

Видео: отремонтированная дорога (facebook.com/petroporoshenko)

В комментариях к публикации многие пользователи оценили новую трассу, хотя нашлись и те, кто отметил некоторые недоработки на отремонтированном участке дороги.

"Где разметка?",

"Шо вам показали!",

"Петро! Це перемога!",

"Чем вы хвастаетесь, тем что дорогу сделали??! Так тут не хвастаться нужно, а рыдать от того, что допустили дороги в стране до критического состояния! А теперь "сделали дорогу" преподносится чуть ли не как седьмое чудо света! Не стоит из этого делать новость на весь мир. Вот когда все дороги будут в стране хорошего качества, тогда и можно будет гордится этим достижением, а сейчас...",

"Да! У нас праздник в Днепре. Все оень радуются... Теперь из Днепра в Запорожье как на самолете за 20 минут! Очень благодарим Резниченко за работу!",

"Я так понимаю, что скоро к нам немцы будут приезжать, чтобы увидеть наши дороги!",

"Да, теперь до нормального аэропорта можно будет добраться значительно комфортнее"

"Дорога отличная, ждём таких же по всей Украине", - написали пользователи.

Скриншоты комментариев (facebook.com/petroporoshenko)

Напомним, в сети негодуют из-за участия в тендере компании с российским капиталом.

Вокруг тендера на строительство ветки метро на Виноградарь в Киеве разгорелся скандал. Так, в тендере стоимостью около 6 млрд грн может выиграть компания, акционером которой является российско-украинский бизнесмен Владимир Петрук.

Также сообщалось, что в сети разгорелся скандал из-за стоимости неработающих подъемников для людей с инвалидностью.

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