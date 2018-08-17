"Це перемога": у Запорізькій області відремонтували частину траси національного значення

Ілюстративне фото (pixabay.com)

У мережі створився справжній ажіотаж з приводу цієї новини

В Запорізькій області на даний момент відбувається ремонт дороги національного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя. До 16 серпня було відремонтовано майже 17 кілометрів траси. Про це повідомляє Vgorode.

З 20 серпня планується розпочати благоустрій ділянки: укріпити узбіччя, встановити знаки та інше.

Президент України Петро Порошенко опублікував на своїй сторінці у Facebook відеозапис, на якому продемонстрована нова дорога.

"Дніпро і Запоріжжя з'єднала нова якісна автодорога Н-08. Відтепер пересуватися між містами стало набагато комфортніше і швидше - водії вже встигли оцінити якість нового автошляху", - написав він у описі до ролика.

Автодорога Н-08 Дніпро-Запоріжжя Дніпро та Запоріжжя з'єднання єднала нова якісна автодорога Н-08. Відтепер пересуватися між містами стало набагато комфортніше та швидше – водії вже встигли оцінити якість нового автошляху. #Децентралізація Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 16 серпня 2018 р.

Відео: відремонтована дорога (facebook.com/petroporoshenko)

У коментарях до публікації багато користувачів оцінили нову трасу, хоча знайшлися і ті, хто відзначив деякі недоробки на відремонтованій ділянці дороги.

"Де розмітка?",

"Шо вам показали!",

"Петро! Це перемога!",

"Чим ви хвалитесь, тим що дорогу зробили??! Так тут не потрібно хвалитися, а ридати від того, що допустили дороги в країні до критичного стану! А тепер "зробили дорогу" подається мало не як сьоме чудо світу! Не варто з цього робити новину на весь світ. Ось коли всі дороги будуть в країні хорошої якості, тоді і можна буде пишатися цим досягненням, а зараз...",

"Так! У нас свято в Дніпрі. Всі дуже радіють... Тепер з Дніпра у Запоріжжя як на літаку за 20 хвилин! Дуже дякуємо Різниченко за роботу!",

"Я так розумію, що скоро до нас німці будуть приїжджати, щоб побачити наші дороги!",

"Так, тепер до нормального аеропорту можна буде дістатися значно комфортніше"

"Дорога відмінна, чекаємо таких же по всій Україні", - написали користувачі.

Скріншоти коментарів (facebook.com/petroporoshenko)

Нагадаємо, в мережі обурюються з-за участі в тендері компанії з російським капіталом.

Навколо тендеру на будівництво гілки метро на Виноградар у Києві розгорівся скандал. Так, у тендері вартістю близько 6 млрд грн може виграти компанія, акціонером якої є російсько-український бізнесмен Володимир Петрук.

Також повідомлялося, що в мережі розгорівся скандал з-за вартості непрацюючих підйомників для людей з інвалідністю.

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