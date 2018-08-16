Метро на Виноградарь: в сети негодуют из-за участия в тендере компании с российским капиталом

Столичная подземка (фото: РБК-Украина)

Бизнесмен был ранее замешан в строительных скандалах в Украине

Вокруг тендера на строительство ветки метро на Виноградарь в Киеве разгорелся скандал. Так, в тендере стоимостью около 6 млрд грн может выиграть компания, акционером которой является российско-украинский бизнесмен Владимир Петрук. Об это стало известно благодаря системе публичных государственных закупок "Прозорро", пишет "Обозреватель".

Ранее сообщалось, что в тендере на строительство Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь приняли участие три компании. Предложения поступили от компаний: "Индербудтонель", "Киевметрострой" и "Строительная компания Адамант" (на сегодня уже выбыла из процесса).

Позже выяснилось, что за компанией "Индербудтонель" стоит бизнесмен Владимир Петрук. Он является также председателем правления российской строительной ассоциации "Интерстроймонтаж", которая может быть близкой к кремлевским чиновникам, учитывая подряды, которые выигрывает компания.

Более того, Владимир Петрук не скрывает, что имеет широкие интересы в строительной отрасли РФ.

"Мы пришли на российский рынок в 1996 году и имеем большой опыт работы в северных регионах России. Например, в 90-е годы мы построили первое стеклянное здание на крайнем севере в Ханты-Мансийском автономном округе, которое эксплуатируется до сих пор", — сообщал бизнесмен российскому изданию "Комсомольская правда" в прошлом году.

Бизнесмен был также замешан в строительных скандалах в Украине. Ранее его компания выигрывала тендеры без конкуренции на различные подряды в столице. Один из эпизодов вспомнил на своей странице в Facebook украинский писатель Дмитрий Вовнянко.

ХТО БУДУВАТИМЕ МЕТРО НА “ВИНОГРАДАР”? А от зараз я розповім вам «зраду». Скажіть, що спільного між «Нафтогазом» і... Опубліковано Дмитро "Калинчук" Вовнянко Понеділок, 13 серпня 2018 р.

Блогеры просят мэра Киева Виталия Кличко обратить на этот факт внимание.

Читаю все эти возмущения насчёт тендера по строительству метро на Виноградарь и офигеваю. Нет, я давно уже не питаю... Опубліковано Katerina Zolotareva Середа, 15 серпня 2018 р.

Петрук также имеет опыт строительства метро в России. Как известно, подобные подряды зачастую получают близкие к кремлевским властям бизнесмены.

Сегодня вернулся в Киев, а тут новый зашкварчик: в финальную часть тендера на строительство метро на Виноградарь (район... Опубліковано Sergey Naumovich Вівторок, 14 серпня 2018 р.

Пользователи сети также выразили мнение, что фирма сможет победить на тендере, так как экономические факторы для нее будут не первом месте.

Прекрасно, бл..ь, просто прекрасно! Читаю френд-ленту в Фейсбуке и тихо охреневаю, простите мой французский. Ау, ребята... Опубліковано Кириллом Сазоновим Середа, 15 серпня 2018 р.

Украинские блогеры также возмутились тем, что бизнесмен во время войны между Украиной и РФ давал интервью изданиям с ярко-выраженной анти-украинской позицией.

Интересное. Нет, мне, конечно, могут снова попытаться заткнуть рот и сказать «сиди, Монова, в своих ебенях на жопе... Опубліковано Оленою Моновою Понеділок, 13 серпня 2018 р.

Зрада. Русские пытаются через тендерные закупки подобраться к нашей стратегической инфраструктуре. Вот и сейчас, на... Опубліковано Gai Miroslav Вівторок, 14 серпня 2018 р.

Отметим, что трасса участка будет проходить по территории Шевченковского и Подольского районов Киева. Комплекс объектов на территории электродепо планируется разместить в Подольском районе. Предполагается строительство двух станций метро - "Мостицкая" и "Проспект Правды", а также ответвления в сторону будущей станции "Виноградарь".

Финансирование расходов на строительство линии метрополитена будет осуществляться за счет средств городского бюджета, предусмотренных Программой экономического и социального развития Киева.

Как ведут себя на дорогах представители украинской власти