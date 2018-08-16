Метро на Виноградар: в мережі обурюються через участь в тендері компанії з російським капіталом

Столична підземка (фото: РБК-Україна)

Бізнесмен був раніше замішаний в будівельних скандалах в Україні

Навколо тендеру на будівництво гілки метро на Виноградар у Києві розгорівся скандал. Так, в тендері вартістю близько 6 млрд грн може виграти компанія, акціонером якої є російсько-український бізнесмен Володимир Петрук. Про це стало відомо завдяки системі публічних державних закупівель "Прозорро", пише "Обозреватель".

Раніше повідомлялося, що в тендері на будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар взяли участь три компанії. Пропозиції надійшли від компаній: "Индербудтонель", "Київметробуд" і "Будівельна компанія Адамант" (на сьогодні вже вибула з процесу).

Пізніше з'ясувалося, що за компанією "Индербудтонель" стоїть бізнесмен Володимир Петрук. Він є також головою правління російської будівельної асоціації "Интерстроймонтаж", яка може бути близькою до кремлівським чиновникам, враховуючи підряди, які виграє компанія.

Більш того, Володимир Петрук не приховує, що має широкі інтереси в будівельній галузі РФ.

"Ми прийшли на російський ринок в 1996 році і маємо великий досвід роботи в північних регіонах Росії. Наприклад, у 90-ті роки ми побудували першу скляну будівлю на крайній півночі в Ханти-Мансійському автономному окрузі, яка експлуатується досі", — повідомляв бізнесмен російському виданню "Комсомольська правда" в минулому році.

Бізнесмен був також причетний до будівельних скандалів в Україні. Раніше його компанія вигравала тендери без конкуренції на різні підряди в столиці. Один з епізодів згадав на своїй сторінці в Facebook український письменник Дмитро Вовнянко.

ХТО БУДУВАТИМЕ МЕТРО НА "ВИНОГРАДАР"? А зараз я розповім вам «зраду». Скажіть, що спільного між «Нафтогазом» і... Опубліковано Дмитро "Калинчук" Вовнянко Понеділок, 13 серпня 2018 р.

Блогери просять мера Києва Віталія Кличка звернути на цей факт увагу.

Читаю всі ці обурення щодо тендеру з будівництва метро на Виноградар і офигеваю. Ні, я давно вже не маю... Опубліковано Katerina Zolotareva Середа, 15 серпня 2018 р.

Петрук також має досвід будівництва метро в Росії. Як відомо, подібні підряди часто отримують близькі до кремлівської владі бізнесмени.

Сьогодні повернувся в Київ, а тут новий зашкварчик: у фінальну частину тендеру на будівництво метро на Виноградар (район... Опубліковано Sergey Naumovich Вівторок, 14 серпня 2018 р.

Користувачі мережі також висловили думку, що фірма зможе перемогти на тендері, так як економічні фактори для неї будуть на першому місці.

Чудово, бл..ь, просто чудово! Читаю френд-стрічку в Фейсбуці і тихо охреневаю, вибачте мій французький. Агов, хлопці... Опубліковано Кирилом Сазоновим Середа, 15 серпня 2018 р.

Українські блогери також обурилися тим, що бізнесмен під час війни між Україною і РФ давав інтерв'ю виданням з яскраво-вираженою анти-українською позицією.

Цікаве. Ні, мені, звичайно, можуть знову спробувати заткнути рот і сказати «сиди, Монова, у своїх ебенях на сраці... Опубліковано Оленою Моновою Понеділок, 13 серпня 2018 р.

Зрада. Росіяни намагаються через тендерні закупівлі підібратися до нашої стратегічної інфраструктури. Ось і зараз... Опубліковано Gai Miroslav Вівторок, 14 серпня 2018 р.

Відмітимо, що траса ділянки буде проходити по території Шевченківського та Подільського районів Києва. Комплекс об'єктів на території електродепо планується розмістити в Подільському районі. Передбачається будівництво двох станцій метро - "Мостицька" і "Проспект Правди", а також відгалуження в бік майбутньої станції "Виноградар".

Фінансування витрат на будівництво лінії метрополітену буде здійснюватися за рахунок коштів міського бюджету, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку Києва.

Як ведуть себе на дорогах представники української влади