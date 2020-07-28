В центре Днепра мужчина жестоко избил женщину ногами по голове

В Днепре мужчина избил женщину среди белого дня (коллаж: РБК-Украина)

В Днепре неадекватный мужчина бил женщину ногами

В центре Днепра на Европейской площади местные жители стали свидетелями того, как мужчина жестоко избил женщину посреди белого дня. При этом он догнал ее и ударил ногой по голове.

После сильного удара женщина потеряла сознание. Это видно на видео, которое опубликовал Telegram-канал "Днепр Сейчас".

Посмотреть видео избиения женщины вы можете по этой ссылке.

Также сообщается, что мэр Днепра Борис Филатов пообещал вознаграждение в 25 тысяч гривен тому, кто поможет задержать нападавшего. Позже в сети появилась информация о том, что хулигана поймали. Получил ли кто-то за это награду - неизвестно.

Пострадавшая женщина (фото: Telegram-канал "Днепр Сейчас")

Пострадавшую женщину с телесными повреждениями доставили в городскую больницу. Сейчас она дает показания полицейским. Ее обидчиком оказался мужчина 1988 года рождения с которым она живет.

Мужчина, который избил женщину в Днепре (фото: Telegram-канал "Днепр Сейчас")

Напомним, в Киеве водитель избил велосипедиста прямо на дороге за то, что тот сделал ему замечание о неправильной остановке. Инцидент произошел на Позняках в районе улицы Ахматовой.

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