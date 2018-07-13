В центре Киева на проезжей части обвалился асфальт (видео)

Кадр из видео (facebook.com/dtp.kiev.ua)

На Вознесенском спуске из-за обвала асфальта образовалась огромная яма

Днем 12 июля на Вознесенском спуске в Киеве образовался самый настоящий "кратер" в древние грунты столицы глубиной больше метра. Видео о происшествии опубликовал портал "ДТП Kiev.ua" на своей странице в Facebook.

Огромную яму можно увидеть возле магазина "Василек". Пролом в дорожном покрытии вдвойне опасен для водителей из-за того, что яма наполовину заполнена водой: как из-за осадков, так и из-за находящейся рядом канализации. "Целое болото", – такие слова можно услышать на видео.

Пролом в дороге продолжает обваливаться, поэтому, несмотря на предостерегающие знаки, до проведения ремонтных работ этот участок дороги лучше объезжать стороной. Кроме того, из-за ограниченного движения возможно образование пробок.

На данный момент причины обвала асфальта и образования ямы пока неизвестны. Опубликовавший видео Дмитрий, в шутку отметил вероятные причины происшествия: "Подземные воды, сильные осадки или НЛО".

Киев, Вознесенский спуск: "Когда земля уходит из под ног" или "Дождём смывает остатки асфальта" Посреди улицы образовался кратер в древние грунты Киева. Что стало причиной столь интересного ЧП: подземные воды, сильные осадки или НЛО, пока неизвестно. Будьте внимательны на данном участке дороги! Видео: Дмитрий Подключайтесь к нашему Инстаграм instagram.com/dtp.kiev.ua Ваши фото/видео через 5 минут #асфальт #вознесенскийспуск #дтп #Киев #дтпКиев #авария #фото #сегодня #хроника #dtp #dtpkiev #dtpkievua #accident #kiev #kyiv #today #crash #дтпкиев Опубліковано dtp.kiev.ua Четвер, 12 липня 2018 р.

Видео (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, недавно в Одессе также образовался провал посреди проезжей части. Также, недавно в сети показали ужасные дороги возле Черкасс.

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