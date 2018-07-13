У центрі Києва на проїжджій частині провалився асфальт (відео)

Кадр з відео (facebook.com/dtp.kiev.ua)

На Вознесенському узвозі через обвал асфальту утворилася величезна яма

Вдень 12 липня на Вознесенському узвозі у Києві утворився справжній "кратер" в стародавні грунти столиці глибиною більше метра. Відео про подію опублікував портал "ДТП Kiev.ua" на своїй сторінці в Facebook.

Величезну яму можна побачити біля магазину "Васільок". Пролом в дорожньому покритті подвійно небезпечний для водіїв через те, що яма наполовину заповнена водою: як через опади, так і через те, що поруч знаходиться каналізація. "Ціле болото", – такі слова можна почути на відео.

Пролом в дорозі продовжує падати, тому, незважаючи на застережливі знаки, до проведення ремонтних робіт цю ділянку дороги краще об'їжджати стороною. Крім того, через обмежений рух можливе утворення заторів.

На даний момент причини обвалу асфальту і утворення ями поки невідомі. Опублікував відео Дмитро, жартома зазначив ймовірні причини події: "Підземні води, сильні опади або НЛО".

Київ, Вознесенський узвіз: "Коли земля йде з під ніг" або "Дощем змиває залишки асфальту" Посеред вулиці утворився кратер в стародавні грунти Києва. Що стало причиною такого цікавого ПП: підземні води, сильні опади або НЛО, поки невідомо. Будьте уважні на даній ділянці дороги! Відео: Дмитро Підключайтеся до нашого Instagram instagram.com/dtp.kiev.ua Ваші фото/відео через 5 хвилин #асфальт #вознесенскийспуск #дтп #Київ #дтпКиев #аварія #фото #сьогодні #хроніка #dtp #dtpkiev #dtpkievua #accident #kiev #kyiv #today #crash #дтпкиев Опубліковано dtp.kiev.ua Четвер, 12 липня 2018 р.

Відео (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, нещодавно в Одесі утворився провал посеред проїжджої частини. Також, нещодавно у мережі показали жахливі дороги біля Черкас.

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