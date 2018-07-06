В Одессе среди проезжей части возник огромный провал (фото, видео)

Провал произошел ровно на том же месте, что и в прошлом году

В Одессе, прямо среди улицы, на дороге образовался огромный провал. Об этом сообщает местное издание dumskaya.net.

Огромная яма, диаметром больше двух метров, возникла на проезжей части на улице Львовская.

Фото: Провал на улице Одессы (dumskaya.net)

В издании отметили, что провал произошел ровно на том же месте, что и в октябре 2017 года.

В издании отметили, что, по данным "Инфоксводоканала", прошлогодний провал произошел из-за аварии на канализационном коллекторе диаметром 1200 мм. Какая причина в этом году – пока неизвестно.

Фото: Прошлогодний провал (dumskaya.net)

Ранее сообщалось, что в Одессе среди белого дня ограбили девушку, которая гуляла с собачкой. В сеть попало видео дерзкого ограбления.

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