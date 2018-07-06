Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В Одесі серед проїжджої частини виник величезний провал (фото, відео)

STYLERLIFE        06.07.2018 - 22:37
Скріншот: facebook.com/Rainbow2708
Скріншот: facebook.com/Rainbow2708

Провал стався рівно на тому ж місці, що і в минулому році

В Одесі, прямо серед вулиці, на дорозі утворився величезний провал. Про це повідомляє місцеве видання dumskaya.net.

Величезна яма, діаметром більше двох метрів, виникла на проїжджій частині на вулиці Львівська.

Фото: Провал на вулиці Одеси (dumskaya.net)

У виданні відзначили, що провал стався рівно на тому ж місці, що і в жовтні 2017 року.

У виданні відзначили, що, за даними "Інфоксводоканалу", минулорічний провал стався через аварію на каналізаційному колекторі діаметром 1200 мм. Яка причина в цьому році – поки що невідомо.

Фото: Торішній провал (dumskaya.net)

Раніше повідомлялося, що в Одесі серед білого дня пограбували дівчину, яка гуляла з собакою. В мережу потрапило відео зухвалого пограбування.

Івана Купала. Традиції та обряди

"Чим ми так завинили?": у мережі показали жахливі дороги під Черкасами (фото) Пляжі Одеси під крутими нічними клубами заповнили тонни водоростей (фото)
Теги: провал, дорога, Одеса
"Глибока помилка": екс-міністр Червоненко порадив українцям вчити російську мову (відео)
"Яка земелька ваша?": кремлівський пропагандист заявив, що Україну створила Росія (відео)
З кабіни пілота показали зліт легендарного гіганта "Мрії" (відео)
Величезна змія не на жарт налякала жителів Херсона (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся