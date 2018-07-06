В Одесі серед проїжджої частини виник величезний провал (фото, відео)

Провал стався рівно на тому ж місці, що і в минулому році

В Одесі, прямо серед вулиці, на дорозі утворився величезний провал. Про це повідомляє місцеве видання dumskaya.net.

Величезна яма, діаметром більше двох метрів, виникла на проїжджій частині на вулиці Львівська.

Фото: Провал на вулиці Одеси (dumskaya.net)

У виданні відзначили, що провал стався рівно на тому ж місці, що і в жовтні 2017 року.

У виданні відзначили, що, за даними "Інфоксводоканалу", минулорічний провал стався через аварію на каналізаційному колекторі діаметром 1200 мм. Яка причина в цьому році – поки що невідомо.

Фото: Торішній провал (dumskaya.net)

Раніше повідомлялося, що в Одесі серед білого дня пограбували дівчину, яка гуляла з собакою. В мережу потрапило відео зухвалого пограбування.

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