В Одессе среди белого дня ограбили девушку (видео)

Грабитель сорвал с нее золотую цепочку

В Одессе прямо на улице среди белого дня ограбили девушку. В сети попало видео дерзкого ограбления. Об этом передает местное издание odessa.net.ua.

Жертвой нападения стала местная жительница Виктория Волкович. Неизвестный преступник подбежал сзади к девушке и сорвал с нее золотую цепочку, когда она гуляла в центре города с собачкой.

Пострадавшая одесситка нашла в ближайшем здании камеру наблюдения, попросила в собственников видео и опубликовала его в открытом доступе.

"Вчера (5 июля) в 19:52 в центре города (Канатная, 6), когда я вышла на прогулку с собакой, с меня в светлое время суток сорвали золотую цепочку. Я прошу всех сделать максимальный пост, чтобы все знали этого придурка", - заявила девушка.

Видео: Камеры наблюдения зафиксировали нападение на женщину в центре Одессы (youtube.com/Сайт города Одессы 048.ua)

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