В Одесі серед білого дня пограбували дівчину (відео)

Грабіжник зірвав з неї золотий ланцюжок

В Одесі прямо на вулиці серед білого дня пограбували дівчину. В мережу потрапило відео зухвалого пограбування. Про це передає місцеве видання odessa.net.ua.

Жертвою нападу стала місцева жителька Вікторія Волкович. Невідомий злочинець підбіг ззаду до дівчини і зірвав з неї золотий ланцюжок, коли вона гуляла в центрі міста з собачкою.

Постраждала одеситка знайшла в найближчому будинку камеру спостереження, попросила у власників відео і опублікувала його у відкритому доступі.

"Вчора (5 липня) о 19:52 у центрі міста (Канатна, 6), коли я вийшла на прогулянку з собакою, з мене у світлий час доби зірвали золотий ланцюжок. Я прошу всіх зробити максимальний репост, щоб усі знали цього придурка", - заявила дівчина.

Відео: Камери спостереження зафіксували напад на жінку в центрі Одеси (youtube.com/Сайт міста Одеси 048.ua)

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