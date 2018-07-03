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Интервью

В Днепре школьники ограбили киоск ради выпивки (фото)

STYLERLIFE        03.07.2018 - 09:59
Фото: pixabay.com/bridgesward
Фото: pixabay.com/bridgesward

Полиция задержала семерых несовершеннолетних

В Днепре семеро подростков ограбили киоск ради алкогольных напитков. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области в соцсети Facebook.

Инцидент произошел на Монастырском острове в ночь на 2 июля.

Около двух часов ночи патрульным поступил вызов о взломе киоска. Полицейские приехали на место происшествия. Неподалеку от ларька они заметили злоумышленников – четверо парней и три девушки распивали украденные спиртные напитки.

Свидетели опознали школьников. Правоохранители сообщили о краже родителям подростков. Задержанных доставили в Соборное отделение полиции.

 

Фото: facebook.com/dnipropolice

Полицейские составили протоколы по статьям "Невыполнение родительских обязанностей" и "Распитие алкогольных напитков в запрещенных местах" Кодекса об административных правонарушениях.

Скриншот поста (facebook.com/dnipropolice)

"Поступил вызов, о том, что подростки ограбили ларек – вынесли из него несколько бутылок с ликером. На место вызвали следственно-оперативную группу. А на родителей составили протокол, после чего подростков отпустили. Двум девочкам по 16 лет, возраст третьей – неизвестен, двум парням по 17 лет, одному 14, еще одному – 13 лет", – рассказала пресс-секретарь Патрульной полиции в Днепропетровской области Людмила Копыленко, передает "Сегодня".

Ранее сообщалось, что в Киеве подросток-"зацепер" едва не погиб на крыше электрички.

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Теги: Днепр, школьники, подростки
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