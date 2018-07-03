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У Дніпрі школярі пограбували кіоск заради випивки (фото)

STYLERLIFE        03.07.2018 - 09:59
Фото: pixabay.com/bridgesward
Фото: pixabay.com/bridgesward

Поліція затримала сімох неповнолітніх

У Дніпрі семеро підлітків пограбували кіоск заради алкогольних напоїв. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області у соцмережі Facebook.

Інцидент стався на Монастирському острові в ніч на 2 липня.

Близько другої години ночі патрульним надійшов виклик про злом кіоску. Поліцейські приїхали на місце події. Неподалік від кіоску вони помітили зловмисників – четверо хлопців і три дівчини розпивали викрадені спиртні напої.

Свідки впізнали школярів. Правоохоронці повідомили про крадіжку батькам підлітків. Затриманих доставили в Соборне відділення поліції.

 

Фото: facebook.com/dnipropolice

Поліцейські склали протоколи за статтями "Невиконання батьківських обов'язків" та "Розпивання алкогольних напоїв у заборонених місцях" Кодексу про адміністративні правопорушення.

Скріншот поста (facebook.com/dnipropolice)

"Надійшов виклик, про те, що підлітки пограбували кіоск – винесли з нього кілька пляшок з лікером. На місце викликали слідчо-оперативну групу. А на батьків склали протокол, після чого підлітків відпустили. Двом дівчаткам по 16 років, вік третьої – невідомий, двом хлопцям по 17 років, 14 - одному, ще одному – 13 років", – розповіла прес-секретар Патрульної поліції в Дніпропетровській області Людмила Копиленко, передає "Сегодня".

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Теги: Днепр, школьники, подростки
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