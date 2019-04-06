Цены на газ в Украине стремительно падают: что произошло

Цена на газ в Украине снизится (коллаж РБК-Украина)

Цена на газ в Украине достигла своего рекордного максимума, когда его стоимость превысила рыночную

Цена на газ в Украине снизится и с 1 апреля коммунальные платежи рассчитываются исходя из сниженного тарифа. Кабинет министров разрешил компании "Нафтогаз Украины" снизить цены на газ для населения с апреля 2019 года вместо их обещанного повышения с 1 мая. Об этом рассказывает "Сегодня".

По мнению украинских чиновников, население нашей страны платит за газ всего 60% его коммерческой цены, а до конца 2019 года должно получить тариф, равный 100% фактической стоимости. Первый этап подорожания – примерно на 20% – был запланирован с 1 мая 2019 года. Остальные 20%, по расчетам Кабмина, должны были добавиться уже с 1 января 2020 года, когда тариф для населения должен стать рыночным. То есть если сейчас население платит по 8,55 грн за кубометр газа, то с 1 мая должно было платить примерно по 9,7 грн.

Подорожание должно было произойти произойдет, если продолжит действовать существующая формула расчета тарифа для населения, которая берет за основу цену на газ для коммерческих потребителей, действовавшую с июля по сентябрь 2018 года. Но с тех пор цена на газ снизилась. И получилось, что население, даже с учетом 20%-ной "скидки", должно было платить за газ дороже, чем предприятия. В частности, с 1 апреля для промышленных предприятий тариф на газ составляет 7,19 грн/кубометр с учетом НДС, для населения же до постановления Кабмина оставался тариф 8,55 грн.

"Цены на газ продолжают снижаться и сейчас находятся на минимуме 2016 года. Так, на крупнейшем хабе TTF газ подешевел до уровня в 14,5 евро за мегаватт в час. Снижение стоимости газа обусловлено теплой зимой и введением атомных электростанций в Японии, из-за чего спрос на газ в Азии существенно снизился. В связи с этим производители начали снижать цены и отправлять газ в Европу. Ближайший к Украине хаб CZ VTP предлагает газ с поставкой завтра уже за 15,11 евро за мегаватт. При перерасчете на куб его стоимость будет составлять 0,1594 евро, или примерно 4,85 гривен за куб", – рассказывает аналитик Альпари Максим Пархоменко.

"Нафтогаз Украины" в начале марта обратился в Кабмин с предложением отменить расчет тарифа для населения по формуле досрочно, что позволит удешевить газ для населения. Тогда премьер подчеркнул, что не возражает против снижения цен на газ. 8,55 грн – это, по его словам, предельная цена за кубометр для населения. 3 апреля на заседании Кабмина было принято решение о снижении тарифов на газ для населения.

"Если конъюнктура газового рынка демонстрирует снижение цен на газ для промышленности, "Нафтогаз" обязан продавать для населения газ по цене, которая определяется как среднеарифметическая цена газа, по которой государственная компания предлагает газ промышленным потребителям при условии предоплаты", – говорится в сообщении Кабмина.

Министерство энергетики и угольной промышленности составило прогноз, согласно которому тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года.

Цена на газ в Украине снизится (фото: pixabay.com)

"Это и дало основания правительства снизить цену на газ для населения", – объяснили в Кабмине.

В "Нафтогазе" добавили, что с 1 апреля снизили цену для бытовых потребителей за счет снижения собственной маржи.

"В марте компании "Нафтогаза" воспользовались привлекательной рыночной ситуацией и закупили достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей. Учитывая это, ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" снизит цену на апрель для своих бытовых потребителей в Кировоградской области и других регионах на 2%, не устанавливая максимально возможную торговую наценку поставщика, которая разрешена законодательством. Таким образом, конечная цена газа для бытовых потребителей ГПК "Нафтогаз Украины" составит 8,38 грн за куб. м вместо 8,55 грн за куб. м (включая НДС и расходы на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами)", – говорится в сообщении на сайте "Нафтогаза".

Напомним, что ранее суд принял решение о выплате компенсации "Нафтогазу" от Кабмина.

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