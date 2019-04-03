Экономист рассказал, как вырастут цены на продукты после выборов

Фото: Цены на продукты в магазинах (коллаж РБК-Украина)

Цены на продукты и другие товары в Украине будут расти не только из-за выборов, говорит экономист Игорь Гарбарук

Согласно свежим результатам выборов президента Украины, во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур выборов состоится в Украине уже 21 апреля.

В то же время многих украинцев волнует то, как результаты выборов повлияют на цены в магазинах, и стоит ли ждать повышения цен в целом. Что будет с ценами на продукты и другие товары - об этом в комментарии для Styler рассказал Игорь Гарбарук – экономист, глава ОО "Национальный интерес Украины".

По его словам, в Украине после выборов цена на продукты и товары широкого потребление может вырасти не только из-за выборов. Это будет происходить сразу по нескольким причинам.

"Рост цен на продукты питания, которые считаются для украинцев основными, будет происходить и из-за сезонности. Когда новый урожай отсутствует, то цены будут расти. В основном овощи нам поставляют небольшие фермерский хозяйства и "частники". Далеко не всегда получается поставлять продукты в срок", - говорит он.

Игорь Гарбарук добавляет: из-за того, что уменьшить количество потерь при хранении продуктов получается не у всех, предприниматели компенсируют это за счет повышения цены.

Фото: Цены на продукты вырастут не только из-за выборов, считает эксперт (pixabay.com)

На рост цен будет влиять и инфляция в Украине, добавляет экономист.

"Правительство повышает цены на газ для населения, и еще больше – для компаний-производителей. Из-за этого рост автоматически закладывается в цену товара для конечного потребителя", - поясняет эксперт.

Кроме того, в правительстве также перед выборами решили внедрить ряд дополнительных выплат украинцам. Например, с 1 апреля многодетные семьи будут получать дополнительные суммы, если в их семье – трое или больше детей. Это тоже влияет на цены в магазинах. Другой вопрос – то, как семьи будут получать эту помощь. Хотя и обещали, что выплаты внедрят с 1 апреля, пока точно неизвестно, как именно семьи будут получать эти деньги.

От того, какая дата на календаре, цена тоже может повышаться, считает Игорб Гарбарук. Когда украинцы готовятся к праздникам, особенно к очень важным для всей страны, то готовятся и покупать больше продуктов. И, как известно, при повышении спроса на определенные товары растет и цена на них.

А как же сами выборы президента Украины влияют на цены?

По словам Игоря Гарбарука, перед выборами кандидаты вели массированную промо-кампанию, на которую тратили немалые суммы. Это, безусловно, тоже влияет на экономику Украины в целом.

"Это автоматически влияет на увеличение спроса на основные товары потребления", - говорит Игорь Гарбарук.

Напомним, ранее стало известно, как и когда государство будет регулировать цены на лекарства.

Также экономист высказал прогноз о том, как выборы президента Украины повлияют на украинскую экономику. По словам эксперта, после выборов вряд ли экономику ждут какие-то большие экономические потрясения.