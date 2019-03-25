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Как выборы повлияют на экономику: появился неожиданный прогноз

STYLERЖизнь    25.03.2019 - 11:14
Как выборы повлияют на экономику: появился неожиданный прогноз
Фото: Выборы в Украине и экономика страны (УНИАН)

Выборы президента Украины 2019 вряд ли внесут огромные изменения в украинскую экономику, считает Владимир Дубровский

Выборы президента Украины приближаются: они состоятся уже совсем скоро, 31 марта. Как выборы повлияют на экономику – такой вопрос волнует многих украинцев.

Кризиса экономики после выборов ожидать не стоит. Курс доллара может повыситься, но не кардинально. Такое мнение в комментарии для Styler высказал Владимир Дубровский, старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE-Украина, главный эксперт группы "Налоговая и бюджетная реформа" Реанимационного Пакета Реформ.

По его словам, во многом влияние на экономику будет зависеть от того, кто именно станет президентом. В случае прихода к власти популиста есть риск некоторых изменений курса гривны. В то же время кардинальные изменения в экономике вряд ли будут.

К слову, аналитики дали свежий прогноз курса доллара перед выборами.

"Огромные потрясения вряд ли наступят. Многие опасаются, что на выборах победит какой-то непредсказуемый кандидат. Спрогнозировать все с точностью сейчас нельзя. Однако, кто бы не победил, я бы не говорил, что может наступить какой-то значительный экономический кризис. Разве что если ситуацию не начнут раскачивать искусственно", - говорит он.

Как выборы повлияют на экономику: появился неожиданный прогнозФото: Многие боятся прихода к власти любого кандидата-популиста, но даже при таком сценарии вряд ли стоит ждать огромных потрясений в экономике, говорит экономист (РБК-Украина)

Часто на экономику и курс доллара негативно влияет паника среди населения, говорит он.

"Негативную роль могут сыграть не так выборы, как нагнетание ситуации, даже если нет тому объективных причин. Люди реагируют на сообщения в СМИ о том, что на валютном рынке – нестабильная ситуация, хотя ее может и не быть. Думаю, ситуация в экономике после выборов значительно не изменится", - уверен он.

По словам Дубровского, в экономике могут быть потрясения, если только в мире произойдет экономический кризис, который коснулся бы множества других стран. Также всегда есть риски агрессии со стороны России, ведь эта страна все время ведет себя непредсказуемо.

"Если наступят какие-то форс-мажорные обстоятельства, курс доллара может измениться значительно. Ведь, например, никогда неизвестно, чего можно ждать от страны-агрессора. Также курс может меняться в зависимости от того, кто победит на выборах. Но это – разве что в короткой перспективе. А в дальнесрочной – вряд ли стоит ждать резких скачков курса", - говорит он.

Напомним, ранее стало известно, кому стоит ожидать существенной прибавки к пенсии в ближайшее время.

Кроме того, опубликован очередной президентский рейтинг в преддверии выборов в Украине.  Результаты нового опроса показывают новые данные о том, кому украинцы отдали бы свой голос в первом и втором туре президентских выборов в 2019 году.

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