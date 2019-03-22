Повышение пенсий в марте: какие категории не могут рассчитывать на прибавку

Пенсии в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Пенсии в Украине увеличатся не для всех категорий

Пенсии в Украине были проиндексированы 1 марта 2019 года. Следующий пересчет пенсионных выплат ожидается 1 июля и 1 декабря 2019 года. Какие категории не попадают под индексацию, рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко в своем интервью для издания "Факты".

Ирина Копашко объяснила, что есть категории граждан, у которых размер пенсии не изменится после первого марта. В качестве примера она привела пенсионеров, которые получают минимальную пенсию.

"У женщины 30 лет страхового стажа (коэффициент стажа 0,30), но совсем маленькая зарплата и коэффициент заработка составляет 0,7. До перерасчета ее пенсия составляла: (3764 гривни 40 копеек х 0,7) х 0,30 = 790 гривен 52 копейки. Но мы помним о гарантии: при полном страховом стаже выплата не может быть ниже прожиточного минимума. Значит, ей выплачивали 1497 гривен. В марте показатель средней зарплаты проиндексирован (повышен на 17 процентов) и составляет 4404 гривни 35 копеек. Ее пенсия с марта составляет: (4404 гривни 35 копеек х 0,7) х 0,30 = 924 гривни 91 копейку. Это тоже ниже прожиточного минимума. Поэтому с учетом гарантии у нее выплаты не изменятся, и она продолжит получать 1497 гривен. Но основной размер ее пенсии вырос с 790 гривен 52 копеек до 949 гривен 91 копейки. Это та категория лиц, кому перерасчет провели, но размер пенсии не изменился", - объяснила специалист Пенсионного фонда.

Повышение пенсий в Украине (Коллаж РБК-Украна)

Она перечислила категории пенсионеров, которым в марте 2019 года полагается индексация. Пересчет будет сделан:

- для страховых пенсий, которые назначены по Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (по возрасту, а также по инвалидности, по потере кормильца, по выслуге лет), рассчитанные, исходя из показателя средней зарплаты по стране 3 тысячи 764 гривны 40 копеек;

- для пенсий военнослужащих срочной службы назначенные по Закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", которые рассчитаны, исходя из показателя средней зарплаты по стране 3764,40;

- для пенсий "чернобыльцам-ликвидаторам", которые назначены по Закону "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы", рассчитанные, исходя из показателя средней зарплаты по стране за 2006 год — 928,81 грн.

При этом Ирина Ковпашко назвала пенсии, которые не будут увеличиваться в результате индексации, так как для этих категорий установлены минимальные выплаты выше, чем минимальная пенсия.

"Лицам с инвалидностью вследствие войны и "чернобыльцам-ликвидаторам" установлены следующие минимальные выплаты:

I группы — 285 процентов прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в настоящее время — 4 266 гривен 45 копеек);

II группы — 255 процентов (3817 гривен 35 копеек);

III группы — 225 процентов (3368 гривен 25 копеек).

Повышение пенсий в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Также установлены минимальные гарантированные пенсионные выплаты для участников боевых действий — 165 процентов прожиточного минимума (2470 гривен 5 копеек)", - добавила специалист и объяснила, что независимо от того, какой размер рассчитан человеку – он будет получать минимальную пенсию, установленную для своей категории. Даже если реальный размер его пенсии составляет 1000 гривен.

"Так вот, если в результате индексации реальный размер пенсии не превысит гарантированную минимальную выплату, то человек этой индексации… просто не ощутит. Он продолжит получать гарантированные суммы. Произойдет просто перераспределение составляющих частей пенсии. Очередное увеличение таких выплат произойдет с 1 июля и 1 декабря, когда вырастет прожиточный минимум", - резюмировала Ковпашко.

Напомним, ранее мы писали о том, что Павел Розенко анонсировал повышение пенсионных выплат для еще одной категории украинцев.

А также рассказывали о том, что некоторые украинские пенсионеры получат дополнительные выплаты к пенсии в марте и апреле.