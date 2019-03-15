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Пересчет пенсий в Украине: еще одна категория получит прибавку

STYLERЖизнь    15.03.2019 - 11:17
Пересчет пенсий в Украине: еще одна категория получит прибавку
Коллаж РБК-Украина

Пенсии для украинцев в будущем могут стать накопительными

Пенсии в Украине пересчитают еще для одной категории граждан. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Пенсионные выплаты с 1 марта 2019 года увеличились для многих категорий пенсионеров. Кроме того, назначены дополнительные выплаты для тех, кто имеет на данный момент минимальную пенсию и имеет необходимый стаж. Эти категории должны получить доплату в 2400 гривен, разбитую на два месяца.

Также Павел Розенко анонсировал изменение формулы для подсчета пенсий гражданам, которым уже исполнилось 70 лет, а также тем, кто вышел на пенсию раньше 60 лет по другим обстоятельствам.

"Мы работаем над дальнейшим совершенствованием пенсионной системы. В частности, мы планируем внести определенные коррективы в формулу расчета пенсий, где можно увеличить "стоимость"- именно трудовой стаж для людей, которые вышли на пенсию до 2010 года. Мы понимаем, что это несправедливо, когда человек "пропахал" всю жизнь и получает мизерную пенсию. Сейчас мы делаем только первые шаги. А уже в ближайшее время планируем презентовать новые программы по пенсионному обеспечению тех людей, которые имеют большой стаж работы", - сообщил Розенко.

Кроме того, вице-премьер-министр Украины рассказал, что в ближайшие месяцы будет проводиться работа над запуском накопительной пенсии для украинцев в 2020 году. Соответствующий проект уже был передан в Верховную Раду.

Напомним, ранее мы сообщали о том, кто не получит никаких прибавок к пенсии с 1 марта.

А также рассказывали о том, что в России захотели отменить пенсии.

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