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Надо радоваться жизни: в России захотели отменить пенсии

STYLERЖизнь    06.03.2019 - 13:13
Надо радоваться жизни: в России захотели отменить пенсии
В России хотят отменить пенсии (коллаж РБК-Украина)

В России задумались о том, чтобы отменить пенсии

В России хотят отменить пенсии. Так, на росТВ запустили рекламу программы "Сбербанка" "Активный возраст", где жителей страны-агрессора призывают радоваться каждой минуте своей жизни. 

Но российских журналистов заинтересовал не так сам ролик, как тот факт, что в нем главной героиней стала теща пресс-секретаря Владимира Путина.

"Жить нужно каждым днем, каждой минутой, радоваться жизни", - говорит мать фигуристки и супруги пресс-секретаря хозяина Кремля Дмитрия Пескова Татьяны Навки.

Надо радоваться жизни: в России захотели отменить пенсии

Раиса Навка в рекламе

Как пишет издание "ВладТайм", Раиса Навка убеждена, что она всего в жизни добилась сама, благодаря своему боевому характеру. А пенсии, по словам тещи Пескова, "лишь формируют у граждан нереалистичные ожидания от старости и мешают им достигать благополучия своими силами".

При этом журналисты выяснили, что у самой Навки-старшей есть заграничный счет, в ее распоряжении элитные иномарки (общая стоимость автомобилей около 25 млн руб.), а также шикарная квартира в центре Москвы и, конечно же, подмосковный замок зятя.

По мнению экспертов, рекламный ролик "Сбербанка" - это проверка реакции общества на какие-либо изменения в пенсионном законодательстве, которые повлекут за собой либо урезание выплат, либо их отмену вообще.

Отметим, что с 1 марта пенсии в Украине были повышены более чем 8 миллионам пенсионерам.

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