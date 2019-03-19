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Украинским пенсионерам готовят неожиданный сюрприз: кому повезет

STYLERЖизнь    19.03.2019 - 15:49
Украинским пенсионерам готовят неожиданный сюрприз: кому повезет
Коллаж РБК-Украина

В Украине запланированы увеличения пенсий

В Украине в июле и декабре 2019 года для украинцев запланировано два увеличения выплат. Заявление об индексации сделали в сообщении Пенсионного фонда.

В апреле вторую часть одноразовой надбавки в 2400 гривен (1200 гривен) получат пенсионеры с полным трудовым стажем, которые в свое время работали за маленькую зарплату.

Примечательно, что размер оклада принимался во внимание при индексации. Такие люди не получили никакого повышения либо же довольствовались минимумом в 100 гривен. 

Планируется, что с 1 июля минимальная пенсия вырастет на 67 грн и достигнет показателя в 1564 гривен, а в декабре - на 74 гривен. Таким образом, к концу 2019 года минимум, который будут получать украинские пенсионеры, составит 1638 грн в месяц.

Напомним, что в правительстве уточнили размер субсидии деньгами. Оказывается, что по последним расчетам средний размер монетизированной субсидии составит 1676 грн.

Также мы писали, что пенсионные выплаты с 1 марта 2019 года увеличились для многих категорий пенсионеров. Кроме того, назначены дополнительные выплаты для тех, кто имеет на данный момент минимальную пенсию и имеет необходимый стаж. Эти категории должны получить доплату в 2400 гривен, разбитую на два месяца.

Ранее мы рассказывали о том, что в России захотели отменить пенсии. Так, на росТВ запустили рекламу программы "Сбербанка" "Активный возраст", где жителей страны-агрессора призывают радоваться каждой минуте своей жизни. 

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