Як вибори вплинуть на економіку: з'явився несподіваний прогноз

Фото: Вибори в Україні та економіка країни (УНІАН)

Вибори президента України 2019 навряд чи внесуть величезні зміни в українську економіку, вважає Володимир Дубровський

Вибори президента України наближаються: вони відбудуться вже зовсім скоро, 31 березня. Як вибори вплинуть на економіку – таке питання хвилює багатьох українців.

Кризи економіки після виборів чекати не варто. Курс долара може підвищитися, але не кардинально. Таку думку в коментарі для Styler висловив Володимир Дубровський, старший економіст Центру соціально-економічних досліджень CASE-Україна, головний експерт групи "Податкова та бюджетна реформа" Реанімаційного Пакету Реформ.

За його словами, багато в чому вплив на економіку буде залежати від того, хто саме стане президентом. У разі приходу до влади популіста є ризик деяких змін курсу гривні. У той же час кардинальні зміни в економіці навряд чи будуть.

До речі, аналітики дали свіжий прогноз курсу долара перед виборами.

"Величезні потрясіння навряд чи настануть. Багато хто побоюється, що на виборах переможе якийсь непередбачуваний кандидат. Спрогнозувати все з точністю зараз не можна. Однак, хто б не переміг, я б не говорив, що може настати якась значна економічна криза. Хіба що якщо ситуацію не почнуть розгойдувати штучно", - каже він.

Фото: Багато хто боїться приходу до влади будь-якого кандидата-популіста, але навіть при такому сценарії навряд чи варто чекати величезних потрясінь в економіці, говорить економіст (РБК-Україна)

Часто на економіку і курс долара негативно впливає паніка серед населення, каже він.

"Негативну роль можуть зіграти не так самі вибори, як нагнітання ситуації, навіть якщо немає для того об'єктивних причин. Люди реагують на повідомлення в ЗМІ про те, що на валютному ринку – нестабільна ситуація, хоча її може і не бути. Думаю, ситуація в економіці після виборів значно не зміниться", - впевнений він.

За словами Дубровського, в економіці можуть бути потрясіння, якщо у світі відбудеться економічна криза, яка торкнулася б безлічі інших країн. Також завжди є ризики агресії з боку Росії, адже ця країна весь час веде себе непередбачувано.

"Якщо настануть якісь форс-мажорні обставини, курс долара може значно змінитися. Адже, наприклад, ніколи невідомо, чого можна чекати від країни-агресора. Також курс може змінюватися в залежності від того, хто переможе на виборах. Але це – хіба що у короткій перспективі. А в довгостроковій – навряд чи варто чекати різких стрибків курсу", - говорить він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, кому варто очікувати суттєвої прибавки до пенсії найближчим часом.

Крім того, опублікований черговий президентський рейтинг напередодні виборів в Україні. Результати нового опитування показують нові дані про те, кому українці віддали б свій голос у першому і другому турі президентських виборів у 2019 році.