Цены на квартиры после выборов резко изменятся: появился прогноз

Выборы президента Украины могут существенно повлиять на рынок недвижимости. С приходом любого нового президента, скорее всего, начнется перераспределение рынка жилья. Такое мнение в комментарии для Styler высказал эксперт по недвижимости Сергей Костецкий.

"В любом случае при смене власти будет передел недвижимости, как было при Януковиче. Ведь очень много объектов, которые сейчас строятся, имеют какое-то отношение к власти. Следовательно, если власть поменяется, то на рынке недвижимости начнется передел собственности. Также изменения будут во всех других направлениях", - подчеркивает эксперт.

Но сейчас сложно предсказать конкретные изменения, ведь неизвестно, кто победит в предвыборной гонке, говорит он.

"Никто не знает, что принесут выборы, сменится ли действующий президент", - добавляет эксперт.

Фото: После выборов может наступить перераспределение рынка недвижимости, уверен Сергей Костецкий (РБК-Украина)

В случае смены власти стоит говорить не просто о росте цены за квадратный метр. Изменения могут быть намного более глобальными.

"Это может быть целое перераспределение рынка! А это очень серьезные изменения на самом деле. Например, строится в каком-то городе большой жилой комплекс, который связан с властью. Власть сменилась – неизвестно, что будет с этим жилым коплексом. Выборы президента также могут отразиться на всем – на экономике, на курсе доллара, зарплатах и так далее. Неизвестно ведь, какая после выборов будет проводиться политика по заработной плате, неизвестно, какая будет политика по налогообложению", - говорит Костецкий.

Но, с другой стороны, цена за квадратный метр жилья точно снижаться не уже будет, и это не зависит от выборов, уверяет эксперт.

"Сейчас – самая низкая цена на недвижимость в Украине, это совершенно точно. Повышение цены на жилье происходит постоянно. Цены меняются, ведь растет себестоимость работ. Кирпич подорожал – растет цена за жилье, подорожали другие материалы – происходит то же самое. Поднялась минимальная заработная плата - цены на жилье также растут. Строители, которые работают в той или иной компании – им же тоже зарплату нужно повышать. Соответственно, застройщику нужно где-то эту разницу в зарплате получить. Это – еще одна причина роста цен за жилье. Поэтому стоимость квадратного метра растет постоянно. Пусть она сейчас растет не так существенно, это повышение не на 50-100%, но стабильный рост все же есть", - говорит Сергей Костецкий.

Напомним, ранее мы собрали все самое главное, что нужно знать о выборах президента Украины.

Также эксперт рассказал, что будет с экономикой Украины после выборов президента 2019 года. По его словам, на валютный рынок негативно влияет паника среди населения, даже если для этого нет серьезных причин.