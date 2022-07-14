Цены в супермаркетах Мелитополя: прокладки по 200 гривен, а мороженое по 180 (фото)

Отмечается, что на временно оккупированных территориях ценники в супермаркетах теперь печатают с указанием сразу двух валют - гривны и рубля. Однако сами цены просто поражают.

К примеру, средство для белья в виде геля стоит от 543 до 840 гривен за одну бутылку. Обычный дезодорант от 162 до 198 гривен. Пачка прокладок обойдется от 227 гривен.

Но хуже всего ситуация обстоит с продуктами питания. Килограмм шоколадных батончиков обойдется в 637 гривен, пачка сливок - от 93 до 207 гривен, а обычное мороженое - в 183 гривны.

На ценнике указано, что мороженое производят в Севастополе, на ТМ "Легенды Крыма".

Местные жители пишут, что существенно цены на продукты отличаются на рынках. Фермеры продают овощи и фрукты по очень низким ценам, так как отвезти их в другие регионы возможности нет.

Молодой картофель стоит в среднем от 10 гривен за килограмм, кабачки - от 8 гривен. Огурцы продают по 15 гривен за килограмм, помидоры - от 20 гривен. Молодая капуста - от 8 до 10 гривен.

Если поторговаться с продавцами - то можно купить дешевле. Люди торгуются, так как с наличными деньгами в Мелитополе тоже есть проблемы.