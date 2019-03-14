Цены снова взлетят: украинцам приготовили очередное повышение тарифов

В Киеве повысят тарифы за тепло и электроэнергию – рост цен на услуги произойдет 1 мая 2019-го года

Рост тарифов на тепло и электроэнергию ждет киевлян с 1 мая 2019-го года. Стало известно, что цены за электроэнергию вырастут на 24%, а на тепло – на 19%.

На сайте Киевтеплоэнерго опубликовали таблицу новых тарифов, которые установят на отопление и горячую воду.

Так, за 1 Гкал тепловой энергии в Киеве теперь придется платить 1807,84 гривен населению, а бюджетным организациям, которые находятся в Киеве – 2069,72 гривенн.

За отопление с 1 мая в столице населению придется платить 2003,81 гривен за 1 Гкал, если установлен счетчик. Без счетчика будут начислять 48,36 гривен за 1 квадратный метр.

Фото: Скриншот с сайта Киевтеплоэнерго (kte.kmda.gov.ua)

В то же время населению Киева за 1 кубический метр горячей воды придется заплатить 117,17 гривен при условии наличия при этом подключенного полотенцесушителя и 108,33 гривен том в случае, если он в квартире не подключен.

Согласно нововведению, бюджетные учреждения будут платить 119,64 гривен за 1 кубический метр горячей воды. В Киевтеплоэнерго пояснили, что повышение тарифов связано с подорожанием воды и газа. Кроме того, будет учитываться зарплата сотрудникам, занятым в данной сфере.

В среднем для населения тариф повысится на 100 гривен, говорят эксперты, что нельзя назвать катастрофической суммой. В то же время и такое повышение будет для многих ощутимым.

Фото: Скриншот с сайта Киевтеплоэнерго (kte.kmda.gov.ua)

Эксперты напоминают, что установка счетчиков позволяет экономить тепло и помогает снизить счета в платежках порой на значительную сумму. Счетчик может стать лучшим решением для тех, кто не хочет платить больше.

Многие с нетерпением ждут окончания отопительного сезона в 2019 году, ведь тогда платить будут гораздо меньше, ведь платежки подешевеют. Как известно, ЖЭК или управляющая компания не может перекрыть отопление самостоятельно. Для этого необходимо решение местной городской власти. Как правило, отопительный сезон в большинстве городов Украины заканчивается в апреле.

Напомним, ранее эксперт дал советы, как можно экономить на покупке лекарств, особенно когда украинцев ждет очередное подорожание лекарственных препаратов.

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