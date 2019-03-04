Когда закончится отопительный сезон и платежки подешевеют

Фото: Коммунальные платежи (коллаж РБК-Украина)

Многие украинцы с нетерпением ждут окончания отопительного сезона, чтобы платить значительно меньше

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Тем временем многие украинцы ждут окончания отопительного сезона, ведь тарифы за отопление стали для многих немалой нагрузкой на семейный бюджет. Многим приходится отдавать за отопление большие деньги, поэтому окончание подачи тепла станет хорошей новостью.

Когда именно закончится отопительный сезон в 2019 году, а платежки подешевеют, ведь за тепло платить уже не придется? Об этом - в материале.

Кто решает, когда завершится отопительный сезон?

Многие ошибочно думают, что решение об окончании отопительного сезона принимают ЖЭКи или управляющие компании. На самом деле это не так: решение о его завершении принимает местная власть. Они дают распоряжение местным теплоэлектростанциям и тепловым сетям, а уже те – органам жилищно-коммунального хозяйства.

Сколько обычно длится отопительный сезон, решает местная власть того или иного города. Ведь территория Украины большая, и в разных ее регионах тепло может наступить раньше или позже. К примеру, часто в южных областях Украины отопительный сезон заканчивается раньше – в середине или в конце марта, а вот жители других регионов платят за отопление еще несколько недель дополнительно.

Фото: Многие с нетерпением ждут окончания отопительного сезона, ведь платежки тогда значительно подешевеют (РБК-Украина)

Когда заканчивают подачу тепла в дома?

Длительность отопительного сезона обычно зависит от нескольких факторов. Но главный из них - температура воздуха. К примеру, если осенью средняя температура воздуха держится на протяжении 3 дней ниже 8 градусов тепла, то в большинстве городов Украины принимают решение начать отопительный сезон. Если весной средняя температура воздуха на протяжении 3 дней составляет больше 8 градусов тепла, то отопительный сезон завершают.

Хотя даты отопительного сезона и могут меняться, то в большинстве случаев все равно есть свои рамки. Так, в большинстве регионов Украины подачу тепла начинают не раньше 1 октября, а заканчивают – не позже 30 апреля. Но не всегда это зависит от погоды. Например, если +8 градусов будет на протяжении трех дней в феврале, то отопительный сезон вряд ли остановят, ведь морозы еще вернутся, а отключение отопления – непростая и трудоемкая работа.

Можно ли продлить отопительный сезон?

А можно ли продлить отопительный сезон после того, как его остановили, к примеру, в апреле? Нет, такое вряд ли случится.

Ведь перепады давления между подающим и обратным трубопроводом ликвидируют, и вода в системах отопления перестает циркулировать.

Фото: Окончание отопительного сезона зависит от погоды (УНИАН)

Но иногда продолжительность отопительного сезона все-таки увеличивают. Проще всего это сделать, конечно, без перерыва подачи тепла.

Установить счетчики, когда тепло отключат

Все больше украинцев устанавливают счетчики, что позволяет существенно экономить деньги во время отопительного сезона. В прошлом 2018-м году Кабинет министров разрешил жителям многоквартирных домов устанавливать счетчики тепла на батареи. В старых домах, где установлена вертикальная разводка системы отопления, теперь можно вести учет расходов тепла по современным технологиям. Раньше поквартирный учет был доступен только для жителей тех домов, где есть горизонтальная система отопления.

Если вы не успели установить счетчики раньше, то окончание отопительного сезона – хороший повод для того, чтобы установить их в межсезонье или уже летом. Тогда уже в следующем отопительном сезоне вы сможете получать более низкие счета за отопление. Те, кто уже установил такие счетчики, уже экономят немало средств.

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