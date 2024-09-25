Церковне свято 26 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке свято 26 вересня у церковному календарі

Іван, син рибалки Зеведея, став одним із перших учнів Ісуса Христа. Він був братом апостола Якова і належав до найближчого кола учнів, разом із Петром і Яковом.

Іван став свідком багатьох важливих моментів у житті Ісуса, зокрема Преображення Господнього та подій у Гетсиманському саду. Він залишився вірним Христу навіть під час страти, і отримав особливу місію - піклуватися про Марію, матір Ісуса.

Його Євангеліє вирізняється від інших своєю глибиною та містить унікальні вчення Ісуса. Іван також написав Апокаліпсис, де описує свої видіння про кінець світу та друге пришестя Христа. Після Воскресіння Ісуса він активно проповідував у Єрусалимі та Азії, допомагаючи створити християнські громади.

За переказами, Іван жив до глибокої старості в Ефесі, продовжуючи навчати і вести людей до віри. Його символ - орел, який відображає висоту його богословських поглядів. Іван помер природною смертю в старості.

Іван на фресці Собору Святого Петра, Ватикан (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити

Згідно віруванням і народним традиціям українців, бажано не робити таке:

Сваритися, лихословити

Займатися важкою фізичною працею

Думати про негативні речі

Відмовляти нужденним у допомозі.

Також не рекомендується носити старе взуття, адже це може призвести до "чорної" смуги в житті. Також важливо не зупинятися на перехресті, вважається, що цього дня тут можна зустріти нечисту силу.

Народні прикмети і традиції 26 вересня

Іде дощ зі снігом - у січні буде відлига

Хмарно на вечір - насувається негода

Дме сильний вітер - скоро буде дощ.

Цей день наші предки вважали "днем пам'яті". Вони дотримувалися традиції утримуватися від алкоголю, щоб вшанувати пам'ять тих, хто пішов із життя. Люди відвідували храми, де молилися Івану Богослову, просячи його про здоров'я та щастя для своїх родин.

У кого день ангела 26 вересня

Завтра іменини святкують: Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Олександр.

За гороскопом люди, які народилися 26 вересня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 21 вересня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: