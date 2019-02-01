Церковный скандал: священник УПЦ МП отказывается переходить в ПЦУ

Прихожане проголосовали большинством за переход в ПЦУ, но священник УПЦ МП не хочет этого делать

В Тернопольской области в селе Радошовка священник УПЦ МП отказывается выполнять волю общины, которая решила перейти к Православной церкви Украины. Об этом говорится в Facebook-сообществе "Радошовка".

Отмечается, что прихожане церкви Святой Великомученицы Параскевы приняли решение перейти в ПЦУ еще 16 января. Кроме того, 21 января их просьбу удовлетворил архиепископ Тернопольский и Кременецкий Нестор.

Но священник Украинской православной церкви Московского патриархата отказывается переходить в ПЦУ. 31 января он демонстративно не отдал людям ключи от их церкви и учредительные документы.

Поэтому прихожане опечатали двери церкви и повесили еще один дополнительный замок.

Фото: facebook.com/Radoschivka

Напомним, что в Православную церковь Украины перешли уже 120 общин Московского патриархата. Об этом сказал владыка Евстратий - архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ.

По его словам, каждые 2-3 дня поступают сообщения о том, что все новые и новые общины решают перейти в ПЦУ.

Ранее сообщалось, что в Виннице и Черновцах священники УПЦ МП устроили пикеты.

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