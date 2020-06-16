Цвет волос влияет на продолжительность жизни: ученые шокировали заявлением

Австралийские ученые выяснили, что цвет волос влияет на продолжительность жизни человека. Вначале специалисты провели исследование на собаках и выяснили, что животные с шерстью шоколадного окраса жили меньше своих сородичей со светлым окрасом.

Как сообщает Live24, нечто похожее наблюдается и среди людей. Специалисты провели анкетирование среди 200 тысяч человек и проанализировали их геномы. Оказалось, что чем светлее у человека волосы, тем он больше проживет.

Половое созревание у таких людей наступает позднее. Также у блондинов и светлых шатенов снижается риск развития инфаркта, диабета второго типа и инсульта. Все дело в том, что гены, коррелирующие со временем пубертата, находятся рядом с теми генными вариантами, которые отвечают за формирование цвета волос и кожи.

Эти процессы связаны через железу на нижней поверхности головного мозга под названием гипофиз. Одновременно ей удается вырабатывать гормоны, отвечающих на развитие половых желез и пигментацию.

Кстати, блондины меньше подвержены таким болезням как инфаркт, диабет и инсульт.

Как мы ранее писали, ученые назвали самый полезный вид спорта.