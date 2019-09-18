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TVORCHI представили ироничный клип на песню, которая так и манит пуститься в пляс

STYLERЖизнь    18.09.2019 - 18:05
TVORCHI представили ироничный клип на песню, которая так и манит пуститься в пляс
Участник группы TVORCHI (фото: facebook.com/hello.tvorchi)

Режиссером клипа на трек "#Не_Танцюю" стал участник Голоса країни Кирилл Сулыга

Популярный украинский дуэт TVORCHI представил клип на сингл "#Не_Танцюю". С помощью легкой и незлой иронии участники проекта как бы призывают не быть скучными и уметь получать удовольствие от жизни.

"У каждого в компании есть такой друг, который вечно наламывает все самые драйвовые идеи и придумывает миллион отмазок, чтобы не идти на тусовку сегодня вечером. Наш трек - о таком "мистере серьезность", у которого всегда очень много работы", - говорит вокалист группы Джеффри.

TVORCHI представили ироничный клип на песню, которая так и манит пуститься в пляс

Участники группы TVORCHI (фото: instagram.com/tvorchi_official)

"Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожень день дуже важко працюю. Нема вже запалу, часи не ті", - поет уставший от жизни герой клипа "#Не_Танцюю".

Его принципы строги и нерушимы. Даже получив чемодан, набитый долларами, он не согласен пойти на уступки.

"Я не пійду на танцпол, навіть не проси", - поворяет он снова и снова.

Похоже, что многие слушатели узнают в этом персонаже себя.

Добавим, что режиссером, а заодно оператором и монтажером клипа на трек "#Не_Танцюю" стал Кирилл Сулыга, которого многие знают как участника шоу Голос країни 7. Главную роль офисного зануды исполнил сам Джеффри Кенни, показав, что у него то с танцами точно все в порядке.

TVORCHI - #не_танцюю

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