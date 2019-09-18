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TVORCHI представили іронічний кліп на пісню, яка так і вабить пуститися в танок

STYLERЖиття    18.09.2019 - 18:05
TVORCHI представили іронічний кліп на пісню, яка так і вабить пуститися в танок
Учасник групи TVORCHI (фото: facebook.com/hello.tvorchi)

Режисером кліпу на трек "#Не_Танцюю" став учасник Голосу країни Кирило Сулига

Популярний український дует TVORCHI представив кліп на сингл "#Не_Танцюю". За допомогою легкої і незлий іронії учасники проекту як би закликають не бути нудними і вміти отримувати задоволення від життя.

"у кожного в компанії є такий друг, який вічно наламывает всі енергійні ідеї і придумує мільйон відмазок, щоб не йти на вечірку сьогодні ввечері. Наш трек - про таке "містері серйозність", у якого завжди дуже багато роботи", - каже вокаліст групи Джеффрі.

TVORCHI представили іронічний кліп на пісню, яка так і вабить пуститися в танок

Учасники групи TVORCHI (фото: instagram.com/tvorchi_official)

"Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожень день дуже важко працюю. Нема вже запалу, часи не ті", - співає втомлений від життя герой кліпу "#Не_Танцюю".

Його принципи суворі та непорушні. Навіть отримавши чемодан, набитий доларами, він не згоден піти на поступки.

"Я не пійду на танцпол, навіть не проси", - повторює він знову і знову.

Схоже, що багато слухачів впізнають в цьому персонажі себе.

Додамо, що режисером, а заодно оператором і монтажером кліпу на трек "#Не_Танцюю" став Кирило Сулыга, якого багато хто знає як учасника шоу Голос країни 7. Головну роль офісного зануди виконав сам Джеффрі Кенні, показавши, що у нього з танцями точно все в порядку.

TVORCHI - #не_танцюю

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