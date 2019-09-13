Учасники Х-Фактора 10 три ночі полювали на монстрів

Кадр з відео

Група "Циферблат" представила кліп на пісню "Вночі"

Учасники 10 сезону шоу Х-Фактор на СТБ група "Циферблат" випустила кліп на пісню "Вночі". Цікаво, що для того, щоб реалізувати історію про монстрів і шукачів скарбів, три ночі поспіль команда носилася по Запоріжжю з локації на локацію на ретро-автомобілі.

Натхнення музиканти черпали в атмосфері 80-х і дуже хотіли відтворити стилістику фільмів Гільєрмо дель Торо. За сюжетом головний герой шукає скарб, а знаходячи скриньку, натикається на монстрів й потрапляє у купу пригод. Кліп знімав Володимир Власенко, режисер гучного відео "У мене немає дому" для "Один в каное".

"Нам потрібна була людина, котра професійно працює з графікою й змогла б створити у нашому відео реальних монстрів. Нам вельми сподобалося те, що він зробив для “Один в каное”. Зйомки відео пройшли в Запорожжі, ми витратили на них три ночі. Ніхто нормально не висипався, тому що час підганяв, було декілька локацій - готелі, ДК. Автомобіль ми брали в добову оренду, тому будь-яке відставання від графіку збільшувало бюджет кліпу. Була рання весна, було холодно, але всі ми достойно терпіли", - зазначають музиканти.

Циферблат - Вночі

На Х-Фактор хлопці з "Циферблата" прийшли для того, щоб донести свою творчість до більшої кількості людей.

"Колись давно ми вже приходили з братом удвох на шоу, але не змогли через особисті причини поїхати в тренувальний табір. Вирішили спробувати, як судді відреагують на нас в якості повноцінного гурту" - розповів гітарист групи Валик.

Раніше донька народної артистки України випустила кліп, в якому знялася її дівчина Настя.