"Тяжелые состояния": врач призвала не заниматься самолечением простуды

Иллюстративное фото (HeaClub.ru)

Часто люди, не обладая профессиональными медицинскими знаниями ставят себе неправильные диагнозы и назначают не те медикаменты

В связи с тем, что в Украине начался сезон простудных заболеваний, доктора обращаются с просьбами не заниматься самолечением и не назначать самостоятельно себе медикаменты для лечения, на первый взгляд, безобидной простуды и даже от насморка. Даже обычные сосудосуживающие капли вполне могут привести к тяжелым состояниям. Об этом сообщают "Факты"

О том, какие вредные последствия могут нанести самолечение и интернет-лечение рассказала врач-отоларинголог, заведующая кафедрой отоларингологии НМУ им Богомольца и доктор медицинских наук профессор Юлия Деева.

"Призываю всех не ставить себе диагнозы по интернету, а тем более — не назначать лечение", - сказала Юлия.

По словам отоларинголога, когда к специалисту приходит такой пациент, то его гораздо сложнее вылечить. Деева утверждает, что вся опасность интернет-диагнозов кроется в том, что люди, не являющиеся специалистами путаются в профессиональной информации, а еще часто ставят сами себе ложные диагнозы.

"Зачастую человек еще ошибается в диагнозе и лечится совсем от другой болезни. Мы почти каждый день видим последствия самолечения", — подчеркнула врач.

Также Деева видит угрозу в самостоятельном назначении сосудосуживающих капель. Ведь они вызывают привыкание, и заболевший человек, не разбираясь в этом вопросе, часто с ним сталкивается.

"Когда они (пациенты) наконец обращаются к врачу, то помочь сложно: слизистая уже в плачевном состоянии из-за истончения, также возможно развитие перфорации в носовой перегородке, с которой справиться бывает очень тяжело, — пояснила эксперт.

Напомним, что темпы распространения заболеваемости корью в Украине могут достичь и превысить худший показатель заболеваемости, который был зафиксирован в Украине в 2006 году.

Мы писали, что в Киеве за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 11 тысяч человек.

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Видео: РБК-Украина