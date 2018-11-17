"Важкі стани": лікар закликала не займатися самолікуванням застуди

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Часто люди, не володіючи професійними медичними знаннями ставлять собі неправильні діагнози і призначають не ті медикаменти

У зв'язку з тим, що в Україні розпочався сезон простудних захворювань, доктора звертаються з проханнями не займатися самолікуванням і не призначати собі самостійно медикаменти для лікування, на перший погляд, простої застуди і навіть від нежитю. Навіть звичайні судинозвужувальні краплі цілком можуть привести до важких станів. Про це повідомляють "Факти"

Про те, які шкідливі наслідки можуть завдати самолікування та інтернет-лікування розповіла лікар-отоларинголог, завідувач кафедри отоларингології НМУ ім Богомольця доктор медичних наук професор Юлія Дєєва.

"Закликаю всіх не ставити діагнози по інтернету, а тим більше — не призначати лікування", - сказала Юлія.

За словами отоларинголога, коли до фахівця приходить такий пацієнт, то його набагато складніше вилікувати. Дєєва стверджує, що вся небезпека інтернет-діагнозів криється в тому, що люди, які не є фахівцями плутаються у професійній інформації, а ще часто ставлять самі собі помилкові діагнози.

"Найчастіше людина ще помиляється в діагнозі і лікується зовсім від іншої хвороби. Ми майже кожен день бачимо наслідки самолікування", — підкреслила лікар.

Також Дєєва бачить загрозу в самостійному призначення судинозвужувальних крапель. Адже вони викликають звикання, і хвора людина, не розбираючись в цьому питанні, часто з цим стикається.

"Коли вони (пацієнти) нарешті звертаються до лікаря, то допомогти складно: слизова вже в жалюгідному стані через стоншування, також можливий розвиток перфорації носової перегородки, з якою впоратися буває дуже важко, — пояснила експерт.

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Відео: РБК-Україна