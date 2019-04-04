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Как уберечь ребенка, если в доме ОРВИ: советы доктора Комаровского

STYLERЖизнь    04.04.2019 - 21:59
Как уберечь ребенка, если в доме ОРВИ: советы доктора Комаровского
Комаровский рассказал о профилактике ОРВИ у детей (фото: t.me/dr_komarovskiy)

Комаровский дал советы, как минимизировать возможность инфицирования вирусной инфекцией

Доктор Евгений Комаровский рассказал, как уберечь маленьких членов семьи, если в доме кто-то заболел острой распираторной вирусной инфекцией. Информация об этом появилась на личном сайте известного педиатра.

Комаровский предупредил, что не существует стопроцентного способа предотвращения заражения, но вполне реально уменьшить вероятность заболевания.

К слову, педиатр утверждает, что чем больше в семье детей, тем чаще взрослые болеют ОРВИ. Но при этом взрослые не всегда заражаются вирусной инфекцией от ребенка.

Но в обратной ситуации - если взрослый приносит в дом ОРВИ, то дети имеют максимальные шансы заболеть, причем, чем ребенок младше, тем эти шансы выше. Исключение составляют только дети младше трех месяцев, у которых еще есть антитела, доставшиеся от мамы. Но если заболела мама, тогда становится понятно, что ни у нее, ни у малыша антител нет.

Как уберечь ребенка, если в доме ОРВИ: советы доктора Комаровского

Комаровский рассказал о профилактике ОРВИ у детей (фото: pixabay.com)

Что же делать, если в доме появился потенциальный распространитель вируса:

  • Больного  нужно по возможности изолировать - в идеале выделить "пострадавшему" отдельную комнату, но не у всех и не всегда есть такая возможность. Поэтому надо максимально минимизировать перемещение по дому заболевшего человека.
  • Поддерживать оптимальный режим влажности и температуры в доме.
  • Регулярно проветривать комнату, в которой находится больной, а также все другие помещения в доме.
  • Часто делать влажную уборку всех помещений.
  • Предметы, которых касается больной (ручки на двери в туалет, краны в ванной комнате), протирать с использованием дезинфицирующих растворов.
  • Разбросать по дому и раздать всем влажные дезинфицирующие гигиенические салфетки. Салфетками нужно пользоваться часто, а в промежутках между их использованием мыть руки.
  • Выделить больному отдельную посуду.
  • Поставить рядом с больным отдельную емкость, куда выбрасывать использованные им носовые платки, маски и т. д.
  • На больного взрослого, который вынужден общаться с детьми, надевать маску.
  • Здоровым 1-2 раза в час капать (пшикать) в нос солевые растворы.

Как уберечь ребенка, если в доме ОРВИ: советы доктора Комаровского

Комаровский рассказал о профилактике ОРВИ у детей (фото: pixabay.com)

А как же быть с кормящей грудью мамой, которая подхватила ОРВИ? Доктор Комаровский в этом случае рекомендует:

  • По возможности "использовать" для ухода за ребенком других членов семьи, а маму лечить и "беречь" для кормления.
  • Ребенку максимально возможное время находиться (спать) на свежем воздухе (во дворе, на балконе).
  • Проводить все санитарно-гигиенические работы по дому, описанные выше.
  • Больной маме подходить к ребенку только в маске и с вымытыми руками.
  • Время кормления по возможности ограничить.
  • До и после кормления закапать ребенку в нос капли на основе солевого (физиологического) раствора.

Ранее Комаровский рассказал родителям, что разговоры о том, что витамин С укрепляет иммунитет ребенка сильно преувеличены и чрезмерное потребление аскорбиновой кислоты может даже навредить детскому организму.

Также мы писали о том, что доктор Комаровский показал, какие признаки в поведении малыша должны насторожить родителей и рассказал о том, как вовремя диагностировать проявления аутизма у ребенка.

К слову, доктор Евгений Комаровский рассказал родителям, как быстро и эффективно помочь ребенку, у которого поднялась высокая температура, и перечислил все ситуации, при которых необходимо немедленно вызывать врача.

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