Ученые нашли простой способ снизить давление без лекарств

Сообщается, что снижение суточного потребления соли может снизить кровяное давление в долгосрочной перспективе и принести пользу всем, включая людей с нормальным кровяным давлением.

Ученые проанализировали 85 исследований, в которых наблюдали за участниками в течение трех лет. В результате они обнаружили, что любое снижение соли снижает как систолическое (верхнее) артериальное давление на 5,6 миллиметра ртутного столба, так и диастолического (нижнего) – на 2,3.

"Мы обнаружили, что это снижение натрия было полезно для людей, потребляющих очень мало соли, имеющих нормальное кровяное давление, и в долгосрочной перспективе", – сказал доктор и старший автор анализа Марко Винчети.

Нормальная доза соли для здоровья

Среднее потребление соли человеком в день равна 3400 мг. Большая его часть поступает из расфасованных и приготовленных продуктов. При этом рекомендующаяся норма – не более 2300 мг в сутки, что равно примерно одной чайной ложке. При этом Американская кардиологическая ассоциация (АКА) установило более жесткую норму – до 1500 мг натрия в сутки.

"Чем меньше соли, тем лучше", – отметил ученый Марко Винчети.

Повышенное давление можно снизить уменьшением потребления соли (иллюстративное фото: freepik.com)

Почему соль повышает давление?

Исследователи поясняют, что слишком большое количество соли провоцирует задержку воды в крови. Излишний объем жидкости может привести к нагрузке на кровеносные сосуды, что приводит к более усердной работе сердца. В результате соль становится катализатором повышенного риска сердечного приступа и инсульта.

При этом полное отсутствие соли в рационе также может обернуться заболеваниями сердца и сосудов. Без соли увеличивается уровень холестерина в крови.