ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ученые рассказали, что может спасти мужчин от облысения

STYLERЖизнь    17.06.2020 - 19:11
Ученые рассказали, что может спасти мужчин от облысения
Ученые рассказали, как не потерять шевелюру (фото: freepic.com)

Ученые сообщили, что может уберечь мужчин от ранней потери волос

Немецкие ученые из Йенского Университета имени Шиллера рассказали, как мужчинам уберечься от раннего облысения. Как оказалось, обычный зерновой кофе может способствовать тому, что терять волосы мужской пол будет значительно позже.

Специалисты выяснили, что в бодрящем напитке содержатся вещества, которые ускоряют рост волосяных фолликулов. Для того, чтобы в этом убедиться, ученые поместили волосы в емкость, где содержался кофе. В ходе эксперимента выяснилось, что кофеин продолжил цикл жизни волос. Об этом пишет Health.info.

Интересно, что волосы помещались в пробирки с разным содержанием кофеина, чтобы лучше понять, зависит ли воздействие от концентрации. Оказалось, что оно напрямую от этого зависит. Однако, ученые говорят, что это не значит, что нужно употреблять как можно больше этого напитка, а также делать его особенно крепким.

По словам специалистов, мужчинам, имеющих предрасположенность к облысению стоит не только употреблять кофе внутрь, но и втирать в голову измельченные кофейные зерна.

Это может снизить вероятность облысения, а также защитить кожу от выпадения волос. Также рекомендуется делать кофейные маски, они будут иметь укрепляющий эффект.

Как мы ранее писали, Супрун рассказала, как необходимо лечить облысение.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины ученые
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь