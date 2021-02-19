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Ученые разработали эффективное средство от рака: лечит всего за месяц

Новина українською → Пятница 19 февраля 2021 14:52
Ученые разработали эффективное средство от рака: лечит всего за месяц Ученые разработали действенное лекарство от рака (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Ученые из Китая смогли разработать эффективное лекарственное средство против онкологических заболеваний. Специфический гидрогель на основе вспомогательной молекулы, мРНК и других веществ помог добиться уменьшения опухоли и предотвратить образования метастазов в 60% случаев.

Об этом сообщает American Chemical Society.

Ученые из Национального центра нанонауки и нанотехнологий Китая разработали гидрогель, который после введения под кожу медленно выделяет мРНК в течение последующих 30 дней. Лекарство испытывали на мышах для борьбы с меланомой, одной из самых опасных и сложноизлечимых форм рака.

В основе вакцины, кроме матричной РНК, есть молекула, которая помогает активировать иммунную систему. Как антиген ученые взяли овальбумин. Они смешали его с мРНК, вспомогательной молекулой и другими компонентами гидрогеля. Впоследствии исследователи ввели лекарственное средство мышам, страдающим от меланомы.

Препарат обладает эффективностью в течение 30 дней после введения. Такое продолжительное время воздействия ученые добивались намеренно, так как мРНК является нестабильной молекулой, которая быстро разрушается ферментами организма.

В результате исследования выяснилось, что новоизобретенная вакцина активирует Т-клетки и стимулирует производство антител, в результате чего опухоль сокращается. Более того, благодаря гидрогелю у животных перестали появляться метастазы.

Результаты показали, что гидрогель обладает отличным потенциалом для долгосрочной и эффективной иммунотерапии рака.

Напомним, что ранее врачи рассказали, как можно выявить рак легких до появления тревожных признаков.

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