Удача во всем, деньги повсюду: каким знакам Зодиака повезет уже сегодня

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Каким знакам Зодиака текущая неделя принесет много денег и удачу

Текущая неделя (с 25 февраля по 3 марта) обещает быть для некоторых знаков Зодиака очень удачной в плане финансов и удачи. Какие именно, это знаки? Ответ на этот вопрос нам дала известный астролог Татьяна Борщ.

Овен прекрасно проведет всю неделю. В понедельник можно получить деньги и подарки, а также отлично провести время в компании близких людей. В конце недели можно рассчитывать на удачу в делах и деньгах, а на выходных встретить друзей!

Для Тельца очень удачен понедельник - можно добиться много и в делах, и в любви. В конце недели Тельцы получат хорошие новости издалека, а выходные принесут новые впечатления.

Близнецы в первые дни недели могут рассчитывать на деньги и внимание окружающих.

Весы в понедельник получат неплохие деньги, а вторник и среду проведут в поездке. Также их ждут очень приятные новости издалека. Конец недели удачен для денег и дел, а выходные можно посвятить детям и близким.

У Водолея понедельник - прекрасный день во всем, что касается денег и дел. А вот вторник и среда принесут разногласия с друзьями и недовольство близких людей.

Рыбы будут плескаться в волнах внимания и успеха! На деньги можно рассчитывать в середине недели, а на поддержку друзей - в четверг и пятницу.

Ранее мы писали о том, какие сюрпризы преподнесет любовь знакам Зодиака сегодня.