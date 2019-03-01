Ударил ножом в печень: детали жуткого убийства в Бердянске

Коллаж РБК-Украина

Подозреваемый в убийстве засветился на камерах видеонаблюдения

Во вторник вечером, 26 февраля, на Восточном проспекте, на набережной, прохожие обнаружили автомобиль с окровавленным мужчиной внутри. Выяснилось, что погибший был местным таксистом. Полиция начала расследование и уже через сутки обнаружила подозреваемого, сообщает издание ProBerdyansk.

Таксиста Леонида Бондаря в городе знали, он много лет занимался частным извозом. Коллеги рассказали, что он всю жизнь провел за рулем. Работал на автотранспортном предприятии, шофером автобуса, а когда вышел на пенсию – занялся частным извозом.

В тот роковой день он взял пассажира возле автовокзала. Полиция осмотрела видео с камер наблюдения и отметила, что подозреваемый быстрым шагом пересек здание автовокзала, подбежал к машине Бондаря, сел и уехал. Рассмотреть его лицо было сложно – он натянул на голову капюшон.

Как предположили следователи, таксист стал жертвой обычного грабителя, но местные таксисты говорят, что ничего из материальных ценностей из автомобиля украдено не было, даже мобильные телефоны остались на месте. Известно только, что пропала выручка Бондаря – около 300 гривен.

Местные таксисты рассказали, что большой суммы у водителя быть не могло – он в тот день выехал поздно и успел сделать только несколько заказов.

Одна из версий – Леонид Бондарь стал жертвой наркомана, который искал деньги на дозу или занимался распространением наркотиков. Водитель мог заподозрить пассажира, особенно, если они начали ездить по разным адресам.

Так поступают те, что занимаются "закладкой" наркотических средств - они объезжают адреса, которые дает дилер, и оставляют наркотики в указанных местах. Бондарь мог пригрозить парню и поплатился за это жизнью. Преступник воткнул ему нож в область печени и этот удар стал роковым.

На данный момент полиция проводит расследование по факту убийства и выясняет все обстоятельства происшествия. Благодаря камерам наблюдения, они смогут выяснить личность подозреваемого.

Видео: YouTube/ТРК "Юг"

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