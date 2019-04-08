Угон авто: украинцам рассказали, как не попасться на крючок мошенников

Украинцам рассказали, как уберечься от угона авто, поскольку проблема является довольно актуальной в наши дни. Так, например, в столице ежедневно похищают от трех до пяти автомобилей, именно потому Киев является лидером по количеству угонов машин. Далее следуют Одесская и Днепропетровская области, о чем информирует ТСН.

Владельцам ВАЗов, Daewoo и Toyota стоит быть особенно внимательными, ведь именно эти машины угоняют в Украине чаще всего. То же самое касается Mercedes, Honda и BMW. В столице лидерами угонов в основном становятся авто японского автопрома.

По словам экспертов, машину нужно снабдить определенными степенями защиты. Ибо от угона не спасет даже страховая, а шансов найти по горячим следам, если афера произошла ночью, практически ноль.

"На сегодняшний день, как показывает практика в отношении задержанных лиц, в большинстве похищаются автомобили с использованием электронного устройства", - рассказал начальник отдела управления уголовного розыска ГУ НП в Киеве Анатолий Краевский.

Видео: (YouTube/ТСН)

Также украинцам настоятельно не рекомендуют оставлять свои ключи от машины на СТО или мойке. Воры постоянно совершенствуют технику и навыки, поскольку такой "бизнес" весьма прибыльный. Потому в машине обязательно должны быть сигнализация и центральный замок. А еще эксперты советуют в обязательном порядке поставить GPS.

"Мы задержали группу лиц, один из которых уже был осужден судом к реальному сроку отбывания наказания и находился в розыске. Они совершали незаконное завладение разных марок автомобилей", - рассказал Краевский.

К слову, закон позволяет ворам быть осужденным и находиться на свободе. Если машину нашли целой и невредимой, вернули ее владельцу - то примечание позволяло переквалифицировать статью с тяжелой части на нетяжелое.

Напомним, что в скором времени "евробляхеров" могут ожидать неприятности. У владельцев осталось менее 50 дней, чтобы решить вопрос с узакониванием своих авто.

А также о том, что Анита Луценко резко высказалась об угоне авто.