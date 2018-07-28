Угроза подтопления, ливни и аномальная жара: синоптики дали прогноз на 29 июля

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Синоптики предупреждают о возможных грозах

Синоптики сообщают, что в воскресенье, 29 июля, ожидается жаркая и влажная погода. На Западе и Севере страны пройдут дожди. Об этом сообщается в прогнозе Укргидрометцентра на официальном сайте.

Так, 29 июля ожидаются грозовые ливни в течение всего дня. Дожди пройдут в западных, центральных и северных областях страны. На Юге и Востоке Украины будет солнечная сухая погода с переменной облачностью. Ожидается аномальная жара в южных регионах, где столбики термометров в тени покажут +30… +35 градусов тепла.

Фото: (pixabay.com)

Немного прохладнее будет на Востоке, где средняя температура днем будет колебаться от +29 до +34 градусов Цельсия. В центральных регионах будет от +29 до +31 градуса. Прохладнее всего, но все так же жарко будет на Западе — столбики термометров покажут от 27 до 31 градуса со знаком плюс.

Ранее Укргидрометцентр публиковал штормовое предупреждение, в котором говорилось о риске выхода рек из берегов.

Скриншот прогноза погоды на 29 июля (meteo.gov.ua)

"Местами возможно начальное затопление заводей, сельскохозяйственных угодий. При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования локальных селевых потоков", — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Напомним, что синоптики рассказали о возможности грозовых ливней на территории Украины 28 июля. До этого Укргидрометцентр прогнозировал сухую погоду в большинстве регионов страны на субботу. Из-за непогоды на утро 28 июля более 140 населенных пунктов оказались без электричества.

Видео: (video.rbc.ua)