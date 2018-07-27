Дожди начнут отступать: синоптики дали прогноз погоды на 28 июля

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Температура воздуха поднимется до +32 градусов

В некоторых регионах Украины в субботу, 28 июля, дожди и грозы отступят, но температура воздуха поднимется выше +30 градусов. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, на востоке страны в субботу будет солнечно, температура воздуха в Донецкой области днем составит +30 +32 градуса. В Луганске, Харькове и Полтаве +29 +31 градус, ночью +17 +19 градусов.

В Днепре и Запорожье днем от +29 до +32 градусов. Возможна небольшая гроза.

На севере страны дождь с грозой. Температура воздуха поднимется днем до +31 градуса, ночью +17 +19 градусов.

На юге синоптики прогнозируют грозы, местами ливневые кратковременные дожди. Температура воздуха в Херсоне и Николаеве днем +31 +32 градуса. Ночью +20 +22 градуса.

В Одессе +27 +29 градусов днем и +20 +22 ночью. В Одессе и Одесской области ожидается гроза.

В Крыму пасмурно, возможен ливень с грозой. Температура воздуха днем +27 +29 градусов, ночью +20 +22 градуса.

На западе Украины дожди с грозами пройдут во всех областях. Температура воздуха поднимется. В Ужгороде до +29 градусов, в Черновцах, Львове, Хмельницком, Ивано-Франковске, Тернополе, Луцке и Ровно до +26 +27 градусов днем. Ночью будет прохладно, от +16 до +19 градусов.

В центральной части страны будет жарко, днем от +29 до +31 градуса. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами во всех областях. Ночная температура составит +17 +19 градусов.

В столице 28 июля ожидается гроза, возможен сильный ливень. Дневная температура воздуха составит +29 +31 градус, ночная от +18 до 20 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, синоптики дали прогноз погоды до конца недели.

Видео: STYLER.rbc.ua