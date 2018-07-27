Дощі почнуть відступати: синоптики дали прогноз погоди на 28 липня

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Температура повітря підніметься до +32 градусів

У деяких регіонах України в суботу, 28 липня, дощі і грози відступлять, але температура повітря підніметься вище +30 градусів. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, на сході країни в суботу буде сонячно, температура повітря в Донецькій області вдень становитиме +30 +32 градуси. У Луганську, Харкові та Полтаві +29 +31 градус, вночі +17 +19 градусів.

У Дніпрі та Запоріжжі вдень від +29 до +32 градусів. Можлива невелика гроза.

На півночі країни дощ з грозою. Температура повітря вдень підніметься до +31 градуса, вночі +17 +19 градусів.

На півдні синоптики прогнозують грози, місцями короткочасні зливові дощі. Температура повітря в Херсоні та Миколаєві вдень +31 +32 градуси. Вночі +20 +22 градуси.

В Одесі +27 +29 градусів вдень та +20 +22 вночі. В Одесі та Одеській області очікується гроза.

У Криму хмарно, можливий дощ з грозою. Температура повітря вдень +27 +29 градусів, вночі +20 +22 градуси.

На заході України дощі з грозами пройдуть у всіх областях. Температура повітря підніметься. В Ужгороді до +29 градусів, у Чернівцях, Львові, Хмельницькому, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку та Рівному до +26 +27 градусів вдень. Уночі буде прохолодно, від +16 до +19 градусів.

В центральній частині країни буде жарко, вдень від +29 до +31 градуса. Синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами у всіх областях. Нічна температура становитиме +17 +19 градусів.

У столиці 28 липня очікується гроза, можливий сильний дощ. Денна температура повітря складе +29 +31 градус, нічна від +18 до 20 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

До речі, синоптики дали прогноз погоди до кінця тижня.

Відео: STYLER.rbc.ua