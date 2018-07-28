Гроза, град и сильные дожди: синоптики уточнили прогноз погоды на 28 июля

Иллюстративное фото (pixabay)

Украинцев предупредили о новом погодном катаклизме

Сегодня, 28 июля, практически всю территорию Украины накроет сильная непогода. Об этом сообщают синоптики украинского Гидрометцентра.

Так, жителям северной части страны сегодня стоит ожидать гроз, шквалов, сильного дождя и даже града. Температура в регионе будет на уровне 26-28 градусов тепла. Ночью этот показатель опустится до 16-18 по Цельсию.

Украинцев, проживающих в восточном регионе, сегодня ждет теплая, местами облачная погода. Температура воздуха прогреется днем до 30-32 градусов жары. Ночью столбик термометра будет показывать 17-20 градусов тепла.

Фото: прогноз погоды по Украине (meteo.gov.ua)

Совершенно иная погода будет в центральной Украине. Там сегодня погода будет "бушевать". Гражданам стоит готовиться к грозам, шквалам и даже граду. Однако это не помешает воздуху прогреться до 27-29 градусов тепла днем и 17-19 градусов выше нуля ночью.

Схожей сегодня будет погода и в южном регионе страны. Украинцев ждет гроза и сильный дождь, который будет сопровождаться жаркой погодой: 27-10 градусов выше нуля днем, и 19-21 тепла ночью.

Фото: прогноз погоды по Украине (meteo.gov.ua)

Не менее "вредной" погода будет и на западной Украине. Там сегодня пройдут сильные дожди с грозами. Днем столбик термометра будет показывать 27-29 тепла. Ночью этот показатель опустится до 17-19 по Цельсию.

Столицу Украины также накроет непогода, которая будет сопровождаться сильными дождями с грозами и возможным градом. Днем столбик термометра будет показывать 26-29 тепла. Ночью же этот показатель опустится до 16-18 по Цельсию.

Фото: прогноз погоды по Киеву и области (meteo.gov.ua)

Кстати, специалисты рекомендуют не накручивать себя и не зацикливаться на неприятных мыслях во время лунного затмения.

Как сообщалось ранее, исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала украинцам о правилах безопасности в период непогоды.

Также напомним, в среду, 25 июля, около 14:00 Запорожье накрыла мощная стихия. Соответствующие видео были опубликованы в социальной сети.

А ваши питомцы так могут? (video.rbc.ua)