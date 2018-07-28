Гроза, град та сильні дощі: синоптики уточнили прогноз погоди на 28 липня

Ілюстративне фото (pixabay)

Українців попередили про новий погодний катаклізм

Сьогодні, 28 липня, практично всю територію України накриє сильна негода. Про це повідомляють синоптики українського Гідрометцентру.

Так, жителям північної частини країни сьогодні варто очікувати гроз, шквалів, сильного дощу і навіть граду. Температура в регіоні буде на рівні 26-28 градусів тепла. Вночі цей показник знизиться до 16-18 за Цельсієм.

Українців, які проживають в східному регіоні, сьогодні чекає тепла, місцями хмарна погода. Температура повітря прогріється вдень до 30-32 градусів спеки. Вночі стовпчик термометра показуватиме 17-20 градусів тепла.

Фото: прогноз погоди по Україні (meteo.gov.ua)

Зовсім іншою погода буде в центральній Україні. Там сьогодні погода буде "бушувати". Громадянам варто готується до гроз, шквалу і навіть граду. Однак це не завадить повітрю прогрітися до 27-29 градусів тепла, вдень 17-19 градусів вище нуля вночі.

Схожою сьогодні буде погода і в південному регіоні країни. Українців чекає гроза і сильний дощ, який буде супроводжуватися спекотною погодою: 27-10 градусів вище нуля вдень 19-21 тепла вночі.

Фото: прогноз погоди по Україні (meteo.gov.ua)

Не менш "шкідливою" погода буде й на західній Україні. Там сьогодні пройдуть сильні дощі з грозами. Вдень стовпчик термометра показуватиме 27-29 тепла. Вночі цей показник опуститься до 17-19 за Цельсієм.

Столицю України також накриє негода, яка буде супроводжуватися сильними дощами з грозами і можливим градом. Вдень стовпчик термометра показуватиме 26-29 тепла. Вночі ж цей показник знизиться до 16-18 за Цельсієм.

Фото: прогноз погоди по Києву і області (meteo.gov.ua)

Ді речі, фахівці рекомендують не накручувати себе і не зациклюватися на неприємних думках під час місячного затемнення.

Як повідомлялося раніше, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла українцям про правила поведінки в період негоди.

Також нагадаєємо, в середу, 25 липня, близько 14:00 Запоріжжя накрила сильна стихія. Відповідні кадри були опубліковані в соціальній мережі.

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