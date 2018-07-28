Загроза підтоплення, зливи і аномальна спека: синоптики дали прогноз на 29 липня

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Синоптики попереджають про можливі грози

Синоптики повідомляють, що у неділю, 29 липня, очікується спекотна і волога погода. На Заході і Півночі країни пройдуть дощі. Про це повідомляється в прогнозі Укргідрометцентру на офіційному сайті.

Так, 29 липня очікуються грозові зливи протягом всього дня. Дощі пройдуть у західних, центральних і північних областях країни. На Півдні та Сході України буде сонячна суха погода з мінливою хмарністю. Очікується аномальна спека в південних регіонах, де стовпчики термометрів в тіні покажуть +30... +35 градусів тепла.

Фото: (pixabay.com)

Трохи прохолодніше буде на Сході, де середня температура вдень буде коливатися від +29 до +34 градусів Цельсія. У центральних регіонах буде від +29 до +31 градуса. Найпрохолодніше, але все так само спекотно буде на Заході — стовпчики термометрів покажуть від 27 до 31 градусів зі знаком плюс.

Раніше Укргідрометцентр публікував штормове попередження, в якому говорилося про ризик виходу річок з берегів.

Скріншот прогнозу погоди на 29 липня (meteo.gov.ua)

"Місцями можливе початкове затоплення заплав, сільськогосподарських угідь. При сильних зливах можливе формування значного місцевого і схильного стоку, в горах існує загроза утворення локальних селевих потоків", — йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Нагадаємо, що синоптики розповіли про можливості грозових злив на території України від 28 липня. До цього Укргідрометцентр прогнозує суху погоду в більшості регіонів країни на суботу. Через негоду на ранок 28 липня понад 140 населених пунктів опинилися без електрики.

Відео: (video.rbc.ua)